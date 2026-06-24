Тежка катастрофа с трима загинали: Автомагистрала "Тракия" е затворена в двете посоки

Автомагистрала "Тракия" е затворена в двете посоки заради тежка катастрофа на територията на област Ямбол. Камион е блъснал лек автомобил, като по първоначални данни има трима загинали.

Шофьорите могат да използват обходен маршрут през стария път Айтос - Карнобат.

Трафикът се осъществява по обходен маршрут през пътен възел „Зимница“ - пътен възел „Петолъчката“ - Карнобат - Айтос - Бургас и се регулира от "Пътна полиция".

По обходния маршрут обаче също е станала катастрофа. Между селата Кликач и Чукарка самостоятелно е катастрофирал лек автомобил със сливенска регистрация, който се е блъснал в крайпътно дърво. На място са загинали две жени.