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Огнище на шарка е открито по овце в Първомай

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бабх констатира огнище шарка дребните преживни животни първомай
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Българската агенция по безопасност на храните констатира първично възникнало огнище на шарка по дребните преживни животни в град Първомай, област Пловдив.

Заболяването е установено в животновъден обект с 30 овце. Собственикът е подал сигнал до компетентните органи, като е реагирал своевременно при появата на клинични симптоми на заболяването и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

Това е първо огнище на болестта за последните близо пет месеца, като предишното констатирано огнище е от началото на месец февруари т.г.

Определена е 5-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат гр. Първомай и селата Поройна и Татарево, община Първомай, област Пловдив.

Определена е 15-километрова наблюдавана зона около огнището, в която влизат селата Крушево, Градина, Виница, Дълбок извор, Брягово, Драгойново, Бяла река, Православен, Буково, Воден, Езерово и Добри дол от община Първомай, област Пловдив; селата Конуш, Патриарх Евтимово, Нови извор и Избеглии от община Асеновград, област Пловдив; селата Караджово, Богданица, Ахматово, Селци, Поповица и Милево от община Садово, област Пловдив; селата Скобелево, Върбица и Бодрово от община Димитровград, област Хасково; и селата Оризово, Плодовитово, Мирово и Опълченец от община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство – хуманно умъртвяване и обезвреждане на всички заразени и контактни дребни преживни животни в обекта.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

Българската агенция по безопасност на храните апелира стопаните към повишена бдителност и строго спазване на мерките за биосигурност. Редовната проверка на животните от стадото е от съществено значение. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни е необходимо незабавно да се уведоми ветеринарен лекар. Обявяването на болестта е задължително и изключително важно за ограничаване на по-нататъшното ѝ разпространение.

#шарка по дребните преживни животни #зараза #първомай #БАБХ #Пловдив

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