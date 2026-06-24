БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца:...
Чете се за: 01:27 мин.
Румен Радев: Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%
Чете се за: 03:25 мин.
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
Чете се за: 00:37 мин.
Иван Шишков за "Хемус": Държавата не може да си...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца: Автомагистрала "Тракия" е затворена в двете посоки

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази
тежка катастрофа трима загинали автомагистрала тракия затворена посоки
Снимка: Фейсбук/ Катастрофи България, Иван Владимиров
Слушай новината

Автомагистрала "Тракия" е затворена в двете посоки заради тежка катастрофа на територията на област Ямбол. Тир е блъснал лек автомобил, загинали на място са трима души, сред които две деца. Сигналът за тежкия инцидент е получен около 13.00 ч.

Катастрофата е станала на 290-ия километър. По първоначални данни товарен автомобил, движещ се в посока София, вследствие на спукана гума, преминава в насрещното платно за движение и блъска лек автомобил.

Двама пострадали са транспортирани за преглед и оказване на медицинска помощ в МБАЛ Ямбол. Ранени са мъж на 46 години и жена на 49 години, която е с опасност за живота.

Шофьорите могат да използват обходен маршрут през п.в. "Зимница" - п.в. "Петолъчката" - Карнобат - Айтос - Бургас и се регулира от "Пътна полиция".

По обходния маршрут обаче също е станала катастрофа. Между селата Кликач и Чукарка самостоятелно е катастрофирал лек автомобил със сливенска регистрация, който се е блъснал в крайпътно дърво. На място са загинали две жени.

На местопроизшествието на магистрала "Тракия" продължават процесуално-следствени действия.

По темата работиха: Елеана Цанова и Елица Хаджиколева

#в двете посоки #затворена #трима загинали #АМ Тракия #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна
1
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да...
Почина състезателката по борба Жанет Немет след инцидент в София
2
Почина състезателката по борба Жанет Немет след инцидент в София
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
3
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег Невзоров хвърлят светлина върху незаконните действия
4
Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег...
Започва разширяване на канализационната мрежа в столичния квартал "Горубляне"
5
Започва разширяване на канализационната мрежа в столичния квартал...
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
6
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
4
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския...
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна
5
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да...
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
6
18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово

Още от: Регионални

Две жени са загинали при катастрофа на пътя Айтос - Карнобат
Две жени са загинали при катастрофа на пътя Айтос - Карнобат
Огнище на шарка е открито по овце в Първомай Огнище на шарка е открито по овце в Първомай
Чете се за: 02:35 мин.
"Винаги се усмихвам, това отваря сърцата": Чужденци попълват незаетите места за шофьори в столичния градски транспорт "Винаги се усмихвам, това отваря сърцата": Чужденци попълват незаетите места за шофьори в столичния градски транспорт
Чете се за: 01:57 мин.
Литийно шествие с мощите на св. Йоан Кръстител тръгна от Созопол и стигна до остров Св. Иван Литийно шествие с мощите на св. Йоан Кръстител тръгна от Созопол и стигна до остров Св. Иван
Чете се за: 05:07 мин.
Битово-фекално замърсяване е причината за измирането на риба във Варненското езеро Битово-фекално замърсяване е причината за измирането на риба във Варненското езеро
Чете се за: 02:37 мин.
Жители на Хисаря блокират пътя Карлово - Пловдив Жители на Хисаря блокират пътя Карлово - Пловдив
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца: Автомагистрала "Тракия" е затворена в двете посоки
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца:...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Цената на петрола достигна 70 долара за барел, Тръмп - "ще падне още" Цената на петрола достигна 70 долара за барел, Тръмп - "ще падне още"
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Румен Радев: Дефицитът в бюджета ще бъде над 3% Румен Радев: Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Да покориш връх Мусала в инвалидна количка: Вдъхновяващата история на 18-годишния Крис от Пловдив Да покориш връх Мусала в инвалидна количка: Вдъхновяващата история на 18-годишния Крис от Пловдив
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Строителството на Националната детска болница отново ще се забави
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Бивш затворник е задържан за убийствата в Угърчин
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Литийно шествие с мощите на св. Йоан Кръстител тръгна от Созопол и...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Проблем в комуникационната система спря влаковете в цяла Германия
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ