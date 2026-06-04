Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ)

Река Черна излезе от коритото си и наводни котленското село Тича след обилни валежи в региона. Залети са около 30 къщи и дворове, нанесени са сериозни материални щети. За щастие, няма пострадали или бедстващи хора. ​Стихията е заляла и участък от републиканския път, свързващ Котел и Омуртаг. Движението от там вече е възстановено.

Всичко започнало около 16:30 часа със силен дъжд. От планината водата набира скорост и така по река Черна, която е приток на река Камчия, стига до селото. Ситуацията започнала да става много критична, защото се наложило да бъде затворен и пътя Котел – Омуртаг. Пътят вече е отворен, защото водата се оттекла и реката вече се е успокоила.

На място дойдоха всички аварийни служби, както и областният управител на Сливен. Заради усложнената обстановка беше задействана и системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

Михаил Кашефов, областен управител на Сливен: "Ситуацията в Тича е под контрол. Слава Богу, водата вече започна да се изтича. Пътят вече е отворен за движение. Има около 30 наводнени къщи, които пожарна и аварийна безопасност в момента ги отводнява. Разпоредил съм утре да пристигне и военно подразделение от Сливен, 20 доброволци, които ще помогнат за почистването."

снимки: БГНЕС

Службите продължават да работят – има пожарни коли и багери, така че тази нощ и утре също ще се работи. Две жени са изведени от наводнените им домове. Хората, чиито къщи са под вода, ще пренощуват в читалището и училището.

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