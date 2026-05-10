Пловдив в розово: Засилена охрана и блокади за старта на Джиро д’Италия

В Пловдив също има десетки затворени ключови улици. Над 370 полицаи ще охраняват трасето, а редица емблематични сгради символично са обагрени в розово.

Джиро д’Италия е едно от трите най-важни събития за италианците, казва почетният консул на страната в Пловдив Джузепе Де Франческо.

Джузепе Де Франческо, почетен консул на Италия в Пловдив: „Истинският италианец, когато стартира „Джиро д’Италия“, спира и няколко дена гледа красотата на своята държава. Тази година ще гледаме българската красота.“

Днес всички са фокусирани върху Пловдив, откъдето стартира третият етап на обиколката, в който се включват 180 професионални колоездачи.

От общината и полицията са създали специална организация за безпроблемното протичане на мащабното събитие.

Комисар Радослав Начев, началник сектор „Пътна полиция“ в Пловдив: „С кучета, специализирани за откриване на взривни вещества, ще бъде претърсен районът, в който ще стартират участниците, или т.нар. сборен пункт. В началото това е площад „Централен“. Също така, по изискване на организаторите, състезанието ще бъде следено от хеликоптери, както и от множество дронове, тъй като същото ще бъде предавано по европейските телевизии.“

Много музика и спорт ще съпътстват Джиро д’Италия. Рок звезди ще зарадват публиката на Античния театър по обед.

Костадин Димитров, кмет на Пловдив: „Ще имаме концерт на „Фондацията“ с емблематични рок изпълнители, които ще допринесат още за празника, а пловдивчани, които са на този концерт, ще имат възможност да помахат на дроновете, които ще снимат забележителния ни град.“

Официалният старт ще бъде даден в 13 часа на площад „Централен“, а минути след това започва и традиционното за Пловдив велошествие.

Кирил Велчев, изпълнителен директор на фондация „Пловдив 2019“: „ Ще стартира тук, от площада на Голямата базилика. Очакваме около 1500 – 2000 души.“

Много туристи се очакват за знаковото спортно събитие в града. За тяхно удобство са обособени специални зони за паркиране.