БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте третия етап от Джиро д'Италия в България по...
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пловдив в розово: Засилена охрана и блокади за старта на Джиро д’Италия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Пловдив също има десетки затворени ключови улици. Над 370 полицаи ще охраняват трасето, а редица емблематични сгради символично са обагрени в розово.

Джиро д’Италия е едно от трите най-важни събития за италианците, казва почетният консул на страната в Пловдив Джузепе Де Франческо.

Джузепе Де Франческо, почетен консул на Италия в Пловдив: „Истинският италианец, когато стартира „Джиро д’Италия“, спира и няколко дена гледа красотата на своята държава. Тази година ще гледаме българската красота.“

Днес всички са фокусирани върху Пловдив, откъдето стартира третият етап на обиколката, в който се включват 180 професионални колоездачи.

От общината и полицията са създали специална организация за безпроблемното протичане на мащабното събитие.

Комисар Радослав Начев, началник сектор „Пътна полиция“ в Пловдив: „С кучета, специализирани за откриване на взривни вещества, ще бъде претърсен районът, в който ще стартират участниците, или т.нар. сборен пункт. В началото това е площад „Централен“. Също така, по изискване на организаторите, състезанието ще бъде следено от хеликоптери, както и от множество дронове, тъй като същото ще бъде предавано по европейските телевизии.“

Много музика и спорт ще съпътстват Джиро д’Италия. Рок звезди ще зарадват публиката на Античния театър по обед.

Костадин Димитров, кмет на Пловдив: „Ще имаме концерт на „Фондацията“ с емблематични рок изпълнители, които ще допринесат още за празника, а пловдивчани, които са на този концерт, ще имат възможност да помахат на дроновете, които ще снимат забележителния ни град.“

Официалният старт ще бъде даден в 13 часа на площад „Централен“, а минути след това започва и традиционното за Пловдив велошествие.

Кирил Велчев, изпълнителен директор на фондация „Пловдив 2019“: „ Ще стартира тук, от площада на Голямата базилика. Очакваме около 1500 – 2000 души.“

Много туристи се очакват за знаковото спортно събитие в града. За тяхно удобство са обособени специални зони за паркиране.

#Джиро Д‘Италия #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
1
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Очакват се дъждове, гръмотевици и захлаждане през следващите дни
3
Очакват се дъждове, гръмотевици и захлаждане през следващите дни
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за „елементарни дейности“ излизат наяве
4
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за...
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте през краткосрочно отдаване - това е измама
5
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте...
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон с гривни във Варна
6
18-годишният Давид Иванов донесе злато за България на кон с гривни...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
3
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
5
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Регионални

Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади на движението София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади на движението
Чете се за: 01:25 мин.
Пострадалите край Лясковец - един колоездач е приет в "Пирогов" Пострадалите край Лясковец - един колоездач е приет в "Пирогов"
Чете се за: 00:37 мин.
Масово падане на Джиро д’Италия във Великотърновско: Седем колоездачи са пострадали Масово падане на Джиро д’Италия във Великотърновско: Седем колоездачи са пострадали
Чете се за: 00:40 мин.
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде ще бъде затворено за движение София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде ще бъде затворено за движение
6979
Чете се за: 01:42 мин.
От Елена до Царевец: Северна България съпреживява емоцията на Джиро д'Италия От Елена до Царевец: Северна България съпреживява емоцията на Джиро д'Италия
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Потребителската кошница поскъпва: Зеленчуците с най-сериозен ръст в цените
Потребителската кошница поскъпва: Зеленчуците с най-сериозен ръст в...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Пострадалите край Лясковец - един колоездач е приет в "Пирогов" Пострадалите край Лясковец - един колоездач е приет в "Пирогов"
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади на движението София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади на движението
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: ЦРУ за ефекта на американската блокада Войната в Близкия изток: ЦРУ за ефекта на американската блокада
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Евакуация на пътниците - круизният кораб трябва да пристигне край...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Огнена стихия: Пожар в радиоактивната зона на Чернобил
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Валежи в Източна България, в София до 22°
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ