Васил Терзиев: София е готова да посрещне Джиро д’Италия

София е готова да посрещне колоездачната обиколка Джиро д’Италия, а столицата ще стане част от историята на престижното състезание пред погледа на стотици милиони хора по света, написа във Фейсбук столичният кмет Васил Терзиев.

"Отброяваме последните часове до пристигането на Giro d’Italia в София. Месеци подготовка, хиляди часове труд и едно голямо очакване се събират в този миг", посочва Терзиев.

По думите му домакинството на събитието е значим момент за града, който ще бъде във фокуса на международното внимание:

"София става част от историята пред погледа на стотици милиони хора по целия свят. София е готова. София е Giro!".

Днес в София завършва третият етап от колоездачната обиколка Джиро д’Италия, като финалът е предвиден на площад "Народно събрание“ до паметника на Цар Освободител. За събитието са въведени временни ограничения на движението в централната градска част и по основни булеварди в столицата, както и промени в градския транспорт.

Над 800 полицейски служители са ангажирани с организацията на движението и сигурността в София за преминаването на колоездачната обиколка.

От пресцентъра на Столичната общината съобщиха, че във връзка с провеждането на Giro d’Italia в София днес, Столичният инспекторат се е погрижил за трасето и прилежащите пространства по маршрута на състезанието.

Успоредно с дейностите, които се извършват по график из целия град, през изминалите дни беше извършено ръчно почистване на наносите от кал и прах, миене на улиците с автоцистерни, както и цялостна уборка на ключови участъци от трасето, по което ще преминат състезателите и гостите на събитието.