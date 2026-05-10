Колоездачни емоции: Джиро д’Италия идва към София

Колоездачни емоции ще завладеят София този следобед. Столицата очаква третия етап от Джиро д'Италия.

Прякото ни предаване от Пловдив, където започва състезанието е от 12:50 ч.

Актьорът Георги Златарев е фен на колоезденето и не скри пред камерата на БНТ емоциите, които изпитва от факта, че Джирото има исторически старт в България.

"Не мога да повярвам. Представете си за някой голям почитател на световното по футбол да се играе в България, защото Джирото е от този размер, тая големина, тоя мащаб. Хората не осъзнават колко е голямо. Аз не се сещам за по-голямо състезание международно някога да е било в България. Толкова е вълнуващо. Не мога да повярвам", коментира Златарев.

"Мисля, че много хора не си дават сметка. Това не е просто едно състезание по колоездене. Това се гледа между 500 и 800 милиона души. Това си съперничи със световното по футбол и с Олимпиадата, но се случва всяка година. Трябва да кажа за нашите политици, да ги похваля и така трябва да бъде. Оправиха пътища, където се налагаше, помогнаха още повече с организацията. България не знам дали някога е имала толкова голяма, позитивна и хубава реклама в световен план. Навсякъде се говори за България. Видяха се замъци, пътища прекрасни. Да, знам какво произнасям, но е факт", обясни актьорът.

Любопитното е, че днес има доста планирани сватби. Но за да протече всичко нормално и за сватбарите, и за колоездачите, има организирани маршрути и за всички тези събития. Ще има над 800 полицаи, които ще гледат всичко да е наред около състезанието.

Много и най-разнообразни са събитията, които съпровождат очаквания финал на третия етап на Джирото в София.

Очаква се хиляди граждани и гости на столицата да се включат в масовото велошествие в 14:00 ч., което ще поведе Васил Терзиев - от Орлов мост до метростанция "Цариградско шосе".

В 14:30 кметът на София ще поведе и парадното шествие на световни легенди в колоезденето, включително Олаф Лудвиг, Брадли Уигинс, Марио Кумер, Николай Михайлов, Джамолидин Абдужапаров, Ненчо Стайков и Христо Зайков. Те ще преминат разстоянието от Орлов мост до официалния финиш на Giro d'Italia.

Очакваният финал е между 17:00 и 17:30 ч. пред Народното събрание на бул. „Цар Освободител“.

В 17:50 ч. ще започне и церемонията по награждаване на победителя в третия етап, която ще се проведе на ул. „15 ноември“, зад Храм-паметник "Александър Невски".

