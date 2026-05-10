София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади на движението

В 13.05 часа ще започне последният етап на обиколката на Италия на българска територия. Колоната ще измине 175 километра от Пловдив до София.

С розовата фланелка на лидер в генералното класиране ще потегли уругвайският колоездач Гийермо Томас Силва, който спечели надпреварата от Бургас до Велико Търново вчера. Днес зрителите в столицата ще имат възможността да посрещнат претендентите за едно от трите най-ценни отличия в колоезденето. Заради състезанието в София се въвежда временна организация на движението.



Забранено е паркирането при паметника "Цар Освободител" и в участъка до ул. "Оборище".



Спира се движението по "Цар Освободител" в участъка от бул. "Васил Левски" до ул. "Раковски", както и на площад "Народно събрание" и дъгата зад "Александър Невски".



До 23 часа днес целият район на площад Александър Невски до бул. Васил Левски ще е затворен за движение. Ще има промени в разписанието на градския транспорт.

Финалният етап от "Джиро д'Италия" може да проследите по БНТ 3. Прякото ни предаване започва със специално студио в 12.50.