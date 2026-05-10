Гледайте третия етап от Джиро д'Италия в България по...
Над 800 полицейски служители са ангажирани с организацията и сигурността за Джиро д'Италия в София

Над 800 полицейски служители са ангажирани с организацията на движението и сигурността в София за преминаването на колоездачната обиколка Джиро д’Италия, като е осигурен и медицински хеликоптер за обслужване на населението в районите с ограничен достъп по трасето. Това каза пред журналисти главен инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор „Масови мероприятия“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), във връзка с организацията на движението в столицата.

По думите му, част от маршрута преминава през населени места с единствена входно-изходна артерия – ул. „Самоковско шосе“, което налага допълнителни мерки за сигурност и достъп. Затова от дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община е осигурена въздушна линейка, която при необходимост да обслужва населението в района.

Георгиев посочи, че в същия район са организирани и три сватбени тържества. За тях е създадена специална организация, така че в определени моменти, под контрола на екипи на „Пътна полиция“ и служителите по трасето, хората да могат да преминават с автомобилите си и да стигнат до местата на празненствата.

Движението по ключови булеварди и улици в София е ограничено днес заради преминаването на обиколката, като най-късно до 21:00 ч. се очаква поетапно възстановяване на трафика. Финалът на третия етап ще бъде на площад „Народно събрание“ до паметника на Цар Освободител.

Обиколката ще навлезе в София между 16:20 и 16:40 ч. през ул. „Самоковско шосе“ от страната на селата Долни и Горни окол, след което ще премине през Кокаляне, Панчарево и Горубляне. Трасето продължава през бул. „Копенхаген“, бул. „Цариградско шосе“, площад „Орлов мост“, бул. „Цар Освободител“ и завършва на площад „Народно събрание“.

Организацията на движението е започнала още на 7 май, отбеляза инспектор Иван Георгиев. Вчера около 19:00 ч. е било ограничено движението по бул. „Цар Освободител“ в участъка между бул. „Васил Левски“ и ул. „Раковски“, както и по ул. „15 ноември“ между ул. „Аксаков“ и ул. „Шишман“.

През нощта са били освободени от паркирани автомобили и затворени за движение ул. „Оборище“, ул. „11 август“, ул. „Дунав“ и ул. „Московска“ в района около храм-паметника „Св. Александър Невски“. От 6:00 ч. тази сутрин е спряно движението и по ул. „Гурко“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

От 12:00 ч. днес ще бъде спряно движението по бул. „Васил Левски“ от паметника на Левски до ул. „Гурко“, както и по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка от ул. „Гурко“ до Военната академия. Ограничения има и по бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Цар Освободител“ – от бул. „Павел Красов“ и бул. „Димитър Пешев“ до бул. „Васил Левски“.

От 13:00 ч. ще бъде преустановено движението и по ул. „Самоковско шосе“ от района на ул. „Павел Красов“ до Долни и Горни окол, където са разположени полицейски екипи.

Поетапното възстановяване на движението се очаква да започне след 18:00 – 18:30 ч., първо по ул. „Самоковско шосе“, след това по бул. „Цариградско шосе“. Най-късно до 21:00 ч. трябва да бъдат отворени основните булеварди, а до утре сутринта – и участъците около площад „Народно събрание“, информира инспектор Георгиев.

Тази вечер заради концерти и атракции по ул. „Оборище“ движението там, както и по ул. „Московска“, ул. „Дунав“ и ул. „11 август“, се очаква да бъде възстановено около 23:00 часа, добави той.

Забранено е и издигането на въздухоплавателни средства, освен за предварително заявените и съгласувани със службите. Нарушителите ще бъдат санкционирани, като глобите са значителни, предупреди Георгиев.

Освен служителите на СДВР, в организацията участват и представители на Столичната община, доброволци, както и екипи на организаторите и ангажираните институции.

