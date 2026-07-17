ВАС потвърди избора на Емилия Русинова като градски прокурор на София

Върховният административен съд потвърди избора на Емилия Русинова като градски прокурор на София.

Тричленен състав на съда отхвърли жалбата на следователя Бойко Атанасов срещу решението на Прокурорската колегия, с което на 18 февруари тя беше назначена на поста.

В мотивите си магистратите са записали, че по време на избора Емилия Русинова не е имала дисциплинарни наказания, а съмнения около нравствените ѝ качества са се появили в публичното пространство след това. Магистратите са отбелязали, че в момента тя е обект на дисциплинарно производство, което обаче не засяга законосъобразността на проведения преди половин година избор за административен ръководител.

Решението е подписано с особено мнение от съдията - докладчик, според когото изборът на Емилия Русинова от орган с изтекъл мандат, каквато е Прокурорската колегия, нарушава изискването за независимост на магистратите.

По-рано тази седмица министърът на правосъдието Николай Найденов определи като мълчалив отказ липсата на произнасяне на ПК на ВСС за отстраняването на Русинова и заяви, че ще обжалва пред ВАС.