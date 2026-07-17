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ВАС потвърди избора на Емилия Русинова като градски прокурор на София

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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вас потвърди избора емилия русинова градски прокурор софия
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Върховният административен съд потвърди избора на Емилия Русинова като градски прокурор на София.

Тричленен състав на съда отхвърли жалбата на следователя Бойко Атанасов срещу решението на Прокурорската колегия, с което на 18 февруари тя беше назначена на поста.

В мотивите си магистратите са записали, че по време на избора Емилия Русинова не е имала дисциплинарни наказания, а съмнения около нравствените ѝ качества са се появили в публичното пространство след това. Магистратите са отбелязали, че в момента тя е обект на дисциплинарно производство, което обаче не засяга законосъобразността на проведения преди половин година избор за административен ръководител.

Решението е подписано с особено мнение от съдията - докладчик, според когото изборът на Емилия Русинова от орган с изтекъл мандат, каквато е Прокурорската колегия, нарушава изискването за независимост на магистратите.

По-рано тази седмица министърът на правосъдието Николай Найденов определи като мълчалив отказ липсата на произнасяне на ПК на ВСС за отстраняването на Русинова и заяви, че ще обжалва пред ВАС.

#ВАС #градски прокурор на София #емилия русинова

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