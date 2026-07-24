Протест в Безмер срещу разполагането на американските самолети цистерни

Въпреки срещата на кметове на населени места от Ямболско с министъра на отбраната Димитър Стоянов, обявеният за днес протест на хората от областта не беше отменен.

Недоволните продължават да се събират и въпреки уверението на властта, че няма притеснение относно позиционирането на самолетите, се изразява притеснение, че това ще въвлече страната ни в конфликт.

Други пък недоволстват и заради самото позициониране на авиобазата, която, по думите им е толкова близко до населените места.

Това, което уточни министъра е, че броят на самолетите е до 8, но не е ясно колко точно ще бъдат базирани тук.

СНИМКИ:БТА

Все още американците правят своите изчисления. До 250-та ще бъдат и военнослужащите, които ще пристигнат тук.

В района на протеста остава и засилено полицейско присъствие.

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