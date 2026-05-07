БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Чете се за: 07:42 мин.
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на...
Чете се за: 05:37 мин.
ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп поставя ултиматум на ЕС: Срок до 4 юли за изпълнение на търговското споразумение, иначе следват по-високи мита

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази
тръмп разглежда ново иранско предложение прекратяване войната
Снимка: БТА
Слушай новината

В телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Доналд Тръмп е дал на Европейския съюз срок до 4 юли да приложи търговското споразумение със Съединените щати.

След тази дата митата, налагани от Вашингтон върху вноса от ЕС, ще скочат незабавно до значително по-високи равнища, предупреди американският президент в социалната мрежа Truth Social.

Доналд Тръмп: "Беше дадено обещание, че Европейският съюз ще изпълни своята част от споразумението и ще намали своите мита до нула."

Преди дни той вече заплаши да увеличи ставките за европейските автомобили и камиони от 15 на 25%, тъй като според него ЕС не изпълнява условията по търговското споразумение, постигнато през юли миналата година в Шотландия.

Доналд Тръмп и Урсула фон дер Лайен са обсъдили и ситуацията около Иран, като са били единодушни, че Техеран не трябва да се сдобива с ядрено оръжие. Според американския президент разговорът е бил „страхотен“.

#Доналд Тръмп # Урсула фон дер Лайен #САЩ #мита #4 юли #Европейска комисия

Последвайте ни

ТОП 24

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета „Радев“
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
2
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
3
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването
4
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета "Радев"
5
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета...
Александър Пулев – номиниран за вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията в кабинета "Радев"
6
Александър Пулев – номиниран за вицепремиер и министър на...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета „Радев“
2
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
4
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
5
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на "Евровизия" на 14 май
6
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...

Още от: САЩ и Канада

В навечерието на 9 май: Размяна на удари и реплики между Украйна и Русия
В навечерието на 9 май: Размяна на удари и реплики между Украйна и Русия
Отношенията САЩ – Ватикана: Марко Рубио се срещна с папа Лъв XIV Отношенията САЩ – Ватикана: Марко Рубио се срещна с папа Лъв XIV
Чете се за: 00:52 мин.
Дронове над Латвия: Размяна на удари между Украйна и Русия въпреки призивите за временно спиране на огъня Дронове над Латвия: Размяна на удари между Украйна и Русия въпреки призивите за временно спиране на огъня
Чете се за: 04:17 мин.
Преговорите САЩ – Иран: Обмислят ли двете страни ново временно примирие Преговорите САЩ – Иран: Обмислят ли двете страни ново временно примирие
Чете се за: 01:30 мин.
На 87 години почина Тед Търнър, създателят на CNN На 87 години почина Тед Търнър, създателят на CNN
Чете се за: 02:12 мин.
Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи, "Проект Свобода" е на пауза Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи, "Проект Свобода" е на пауза
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на проектокабинета на Румен Радев
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство? Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Чете се за: 07:42 мин.
У нас
Шофьор блъсна двама пешеходци в София Шофьор блъсна двама пешеходци в София
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Първи работен ден на депутатите: Спорове за правилника на Народното...
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Преговорите САЩ – Иран: Обмислят ли двете страни ново...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Дронове над Латвия: Размяна на удари между Украйна и Русия въпреки...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Часове преди „Джиро д’Италия“: Стартът на...
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ