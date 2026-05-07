Тръмп поставя ултиматум на ЕС: Срок до 4 юли за изпълнение на търговското споразумение, иначе следват по-високи мита

В телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Доналд Тръмп е дал на Европейския съюз срок до 4 юли да приложи търговското споразумение със Съединените щати.

След тази дата митата, налагани от Вашингтон върху вноса от ЕС, ще скочат незабавно до значително по-високи равнища, предупреди американският президент в социалната мрежа Truth Social.

Доналд Тръмп: "Беше дадено обещание, че Европейският съюз ще изпълни своята част от споразумението и ще намали своите мита до нула."

Преди дни той вече заплаши да увеличи ставките за европейските автомобили и камиони от 15 на 25%, тъй като според него ЕС не изпълнява условията по търговското споразумение, постигнато през юли миналата година в Шотландия.

Доналд Тръмп и Урсула фон дер Лайен са обсъдили и ситуацията около Иран, като са били единодушни, че Техеран не трябва да се сдобива с ядрено оръжие. Според американския президент разговорът е бил „страхотен“.