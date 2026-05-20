ДБ сезира ГДБОП за пътуванията на Пеевски до Дубай и съмнения за координация около обществени поръчки

„Демократична България“ сезира ГДБОП с данни, които пораждат обосновано съмнение за възможно нерегламентирано влияние при възлагането и изпълнението на обществени поръчки. Повод за сигнала са честите пътувания на Делян Пеевски до Дубай. ДБ настояват да се провери дали около тези посещения не е имало неформална координация с представители на фирми, свързани с обществени поръчки.

От формацията подчертават, че пътуването до чужда държава само по себе си не представлява неправомерно поведение. В случая обаче има няколко обстоятелства, които налагат проверка - честотата на пътуванията, дестинацията и възможността по същото време до Дубай да са пътували и лица, свързани с дружества, участващи в обществени поръчки. В сигнала се настоява ГДБОП да установи всички пътувания на Делян Пеевски до Дубай за релевантния период - датите на напускане и завръщане, маршрутите, използваните превозвачи, конкретните полети, евентуалните придружаващи лица и вида транспорт - редовни полети, чартъри или частни самолети.

След това ГДБОП следва да изиска и анализира данните на ГД „Гранична полиция“ за лицата, които са пътували до Дубай или Обединените арабски емирства до два дни преди съответните пътувания на Пеевски, както и за тези, които са се завърнали до два дни след неговото връщане. Този времеви прозорец би позволил да се установи дали има хора, които са пътували координирано, дори да не са били на един и същи полет или в един и същи ден. От коалицията посочват, че за да се достигне до пълните факти, списъка с пътувалите би следвало да бъдат съпоставени с Търговския регистър и с регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Целта е да се установи дали сред тях има собственици, управители, пълномощници или други лица, свързани с дружества, които участват в обществени поръчки.

От „Демократична България“ обръщат внимание, че не става дума само за публично видимите крайни собственици. Важни са и хората, които имат фактическа или формална роля във фирмените структури, но не винаги са разпознаваеми на пръв прочит. Друг въпрос е дали свързаните дружества са участвали в обществени поръчки, печелили ли са договори, получавали ли са анекси, индексации, авансови плащания или други финансови облаги от публичен ресурс. Особено важна е времевата връзка. Ако след пътуване до Дубай е обявена процедура, променени са условия, отстранени са конкуренти, подписан е договор или е извършено авансово плащане в полза на свързана фирма, това би било сериозен индикатор за проверка. Затова сигналът насочва и към възложителите. Според него е редно да се установи кой е инициирал процедурите, кой е определил техническите изисквания, сроковете, прогнозната стойност.

Формацията настоява да се проверят и признаци за предварително предопределяне на поръчки. За пример те дават обстоятелства като ограничителни условия, необичайно кратки срокове, изисквания, написани по профила на конкретна фирма, липса на реална конкуренция, участие на свързани дружества, последващи изменения на договори, големи авансови плащания или необосновано завишени стойности. Не по-малко важна е финансовата следа. В сигнала се иска да бъдат проверени евентуални финансови потоци между установените дружества, техните собственици, управители, свързани лица, консултанти, посредници и лица от политическото или административното обкръжение на Делян Пеевски. Целта е да се изясни дали е възможен механизъм на влияние, възнаграждение, прикриване на облаги или последващо разпределение на средства. Ако подобен механизъм бъде установен, той може да сочи към координирани действия между лица с политическо влияние, представители на търговски дружества и длъжностни лица от публични възложители.

В зависимост от резултатите е възможно да се установят данни за търговия с влияние, престъпления по служба, корупционни престъпления или злоупотреби при възлагането на обществени поръчки. „Демократична България“ настоява ГДБОП да извърши пълна проверка и след приключването ѝ, в рамките на допустимото по закон, да предостави информация за предприетите действия и резултатите.