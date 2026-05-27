Горещата вълна в Европа продължава – рекордни температури в редица градове

Подранилото знойно лято в Западна Европа продължава. Температурите остават рекордно високи във Франция, Великобритания, Португалия. Градусите са между 35 и 40, на много места са обявени кодове за опасно време.

За мнозина горещото време е добре дошло. В Гърция се радват на температури до около 29 градуса и на топлото море. Лекари все пак предупреждават по възможност да се избягва престой навън в най-топлите часове на деня.

Интензивните горещи вълни са част от климатичните изменения през последните години, но специалисти казват, че все още е много рано да се прогнозира рекордно горещо лято.

