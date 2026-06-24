Севастопол остана без ток след украински удари с дронове

Украински удари с дронове прекъснаха тока на Севастопол.



Крим изпитва остър недостиг на гориво зараду украински удари срещу руски рафинерии, петролни складове и линии за доставка.

Губернаторът на Севастопол тази седмица нареди по-кратко работно време на градския транспорт и заведенията и намаляване на уличното осветление.

Отломки от украински дронове са поразили индустриален обект в Нижни Новгород, съобщава се за две жертви. Атакуван е бил и индустриален обект в руската Оренбургска област на хиляда километра от Москва.