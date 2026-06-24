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Севастопол остана без ток след украински удари с дронове

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Крим изпитва остър недостиг на гориво зараду украински удари срещу руски рафинерии

Севастопол остана без ток след украински удари с дронове
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Украински удари с дронове прекъснаха тока на Севастопол.

Крим изпитва остър недостиг на гориво зараду украински удари срещу руски рафинерии, петролни складове и линии за доставка.

Губернаторът на Севастопол тази седмица нареди по-кратко работно време на градския транспорт и заведенията и намаляване на уличното осветление.

Отломки от украински дронове са поразили индустриален обект в Нижни Новгород, съобщава се за две жертви. Атакуван е бил и индустриален обект в руската Оренбургска област на хиляда километра от Москва.

#Украински удари #прекъсване на тока #Севастопол

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