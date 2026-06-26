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Санкциите срещу Русия: Ще останат ли в списъка патриарх Кирил и Вагит Алекперов?

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втори ден срещата върха брюксел лидерите обсъждат многогодишната финансова рамка
Снимка: илюстративна
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Посланиците на страните от ЕС са обсъдили днес в Брюксел 21-ия пакет от санкции срещу Русия. България настоява от предложения списък да бъдат извадени руският патриарх Кирил и бизнесменът и съсобственик на „Лукойл“ Вагит Алекперов. Окончателното решение ще бъде взето от министрите на външните работи на срещата им на 13 юли.

Руският патриарх Кирил на няколко пъти е бил предлаган за включване в санкционния режим на ЕС, но досега Унгария се противопоставяше. Кирил вече е обект на санкции във Великобритания и Канада. В двете страни има наложени мерки и срещу Алекперов.

Кирил не е първият руски духовник, който се предлага за санкциониране от ЕС. Министрите на външните работи на ЕС, включително България, гласуваха на 15 юни в списъка да бъде включен митрополитът на Крим Тихон. Причината е активната му роля в разпространяването на пропаганда и оправдаването на руската агресия срещу Украйна.


#руски патриарх Кирил #санкциите срещу Русия #21 пакет санкции срещу Русия #Вагит Алекперов #ЕС

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