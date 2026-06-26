Санкциите срещу Русия: Ще останат ли в списъка патриарх Кирил и Вагит Алекперов?

Посланиците на страните от ЕС са обсъдили днес в Брюксел 21-ия пакет от санкции срещу Русия. България настоява от предложения списък да бъдат извадени руският патриарх Кирил и бизнесменът и съсобственик на „Лукойл“ Вагит Алекперов. Окончателното решение ще бъде взето от министрите на външните работи на срещата им на 13 юли.

Руският патриарх Кирил на няколко пъти е бил предлаган за включване в санкционния режим на ЕС, но досега Унгария се противопоставяше. Кирил вече е обект на санкции във Великобритания и Канада. В двете страни има наложени мерки и срещу Алекперов.

Кирил не е първият руски духовник, който се предлага за санкциониране от ЕС. Министрите на външните работи на ЕС, включително България, гласуваха на 15 юни в списъка да бъде включен митрополитът на Крим Тихон. Причината е активната му роля в разпространяването на пропаганда и оправдаването на руската агресия срещу Украйна.





