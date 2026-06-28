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Как биотехнологиите могат до доведат до революция в здравеопазването?

Цанка Николова от Цанка Николова
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Биотехнологиите са един от най-бързо развиващите се сектори в Европейския съюз. Към момента той осигурява над 900 000 работни места, като 75% от тях са в здравеопазването. Това допринася с близо 40 милиарда евро за европейската икономика. Именно чрез биотехнологиите може да се случи революция в здравеопазването чрез разработването на новаторски лечения и терапии, по-прецизни диагностики и персонализирани лекарства.

В биотехнологичния инкубатор на Фламандския институт по биотехнологии извеждат науката отвъд лабораторията или казано по друг начин - превръщат научните открития в бизнес възможности. И работят в две големи направления – човешкото здраве и благосъстоянието на планетата.

Жером Ван Биервлит, изп. директор на Биотехнологичен инкубатор на Фламандския институт по биотехнологии, Гент, Белгия: "В областта на човешкото здраве се фокусираме върху теми като рака, невронауките и неврологичните заболявания, възпалителните заболявания и биотехнологиите. Изследваме как можем да използваме и инженерно да модифицираме молекулите, произхождащи от живите организми, така че да бъдат полезни за хората. В областта на здравето на планетата работим върху различни предизвикателства, свързани с устойчивостта на земеделието в Европа и по света, което е изправено пред множество кризи."

Една от компаниите в института насочва знания и умения в една важна област, каквато е микробната резистентност.

В тази фирма разработват нов клас антибиотици, които са ефективни срещу мултирезистентни бактерии. Те преодоляват всички ограничения на класическите антибиотици.

Фламандският институт по биотехнологии работи в тясно сътрудничество и с една от най-големите биотехнологични компании в Европа.

Бет Делджако, вицепрезидент "Корпоративни въпроси" в биотехнологична компания в Европа: "Едно от заболяванията, които лекуваме, се нарича миастения гравис. Когато разговаряме с пациентите, виждаме, че преди да получат достъп до терапия, те не могат да ходят на работа, не могат да шофират, не могат да участват в никакви дейности като спорт или пътувания. Един пациент дори каза, че не може сутрин да излезе и да си вземе пощата. Този тип истории оказват огромно въздействие върху нас и ни насърчават да продължаваме да работим за създаването на лекарства."

Бет разказва, че работят с много болници в България, партнират си и с български лекари. И казва, че колкото и голяма да е компанията, и дори и да създадат най-добрите лекарства, няма да има смисъл, ако не могат да стигнат до пациентите. Затова и достъпът до лечение на пациентите е не по-малко важен.

#иновативни терапии #революция в здравеопазването #биотехнологии #диагностика

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