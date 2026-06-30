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Отново тежък инцидент с воден атракцион край морето – 17-годишно момче е с опасност за живота

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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трима туристи пострадаха инцидент атракцион плажа ахелой
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Отново тежък инцидент с воден атракцион край морето. Случаят е от плажа в Ахелой. Шестима младежи са паднали от надуваемо съоръжение, дърпано от джет. 17-годишно момче от Израел е с опасност за живота в бургаската болница. Проверка от Морска администрация е показала, че водната база не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за извършване на водно-развлекателна дейност.

Шестима младежи от Израел се качили на т.нар. „банан“, който се дърпа от джет в морето. По време на забавлението момчетата паднали от атракциона. По-сериозно пострадали трима, като по първоначална информация 17-годишно момче ударило сериозно главата си в скалите. Първи на помощ се притекли спасителите на плажа.

Тодор Георгиев, спасител на плажа в Ахелой: „Колегата взе там от медицинските пособия риванол, едно, друго и промихме го и чакахме линейката да дойде.

-БНТ: Той контактен ли беше?

– Контактен да, в смисъл не беше в безсъзнание.

– БНТ: А другите двама?

– Леко ожулени бяха, нищо им нямаше“.

Състоянието на непълнолетното момче се е влошило. То е с опасност за живота в отделението по реанимация на бургаската болница с фрактура на черепа.

След инцидента полицията е иззела джета и атракционна. Водачът на джета е задържан, а водната база е останала пуста“.

Кметът на Ахелой е поискал обяснение от служителите на водната база.

Димитър Нейчев, кмет на Ахелой: „Приключили са забавлението и са излизали навън да ги прибират, да ги изваждат на брега. И това се е случило при никаква скорост, така ми казаха, че вече в инерция са били и джета, и фотьойла“.

Казали още, че младежите сами скочили в морето.

"-БНТ: Тази тежка травма как тогава се е случила?

–Димитър Нейчев, кмет на Ахелой: Не мога да си го обясня. Тук дъното е плитко, ако при скачането в някой камък да се е ударило“.

Проверката на Морската администрация е открила сериозни нарушения. Водната база няма документи за извършване на дейността. Нарушени са и изискванията за безопасност. Водачът, управлявал джета, също не притежавал документи за това и ще бъде санкциониран. Глоба ще получи и концесионерът на плажа.

#Ахелой #атракциони #инцидент

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