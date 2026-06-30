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Водната база от инцидента в Ахелой се оказа незаконна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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трима туристи пострадаха инцидент атракцион плажа ахелой
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Шест души пострадаха днес при инцидент с надуваемо водно съоръжение тип „банан“ на нерегистрирана водна база край гр. Ахелой. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения в Бургас и Слънчев бряг, а останалите трима са освободени за домашно лечение след получени травми.

Инспектори от Дирекция „Морска администрация“ – Бургас и екип на полицията незабавно извършиха проверка на място. Установено е, че водната база не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за извършване на водно-развлекателна дейност. Обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност.

Към момента няма данни дали концесионерът на плажа е бил информиран за нерегламентираната дейност, осъществявана на територията на концесията.

Поради липсата на регистрация ИА „Морска администрация“ не може да наложи санкция на самата база, тъй като тя не съществува като регистриран обект. Независимо от това Агенцията ще предприеме всички предвидени от закона действия.

Водачът на джета, с който е теглено надуваемото съоръжение, ще бъде санкциониран като физическо лице, тъй като не разполага с необходимите документи за извършване на тази дейност. Ще бъде сезирана Прокуратурата, ще бъде наложена глоба на концесионера и ще бъде уведомено Министерството на туризма за установеното нарушение.

#Ахелой #джет #инцидент

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