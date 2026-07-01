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Парламентът отваря пазара на държавен дълг за гражданите

Николай Минков от Николай Минков
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Парламентът отваря пазара на държавен дълг за гражданите
Снимка: БТА
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Гражданите вече ще могат да купуват държавни ценни книжа по улеснена процедура при минимални такси. Това предвиждат промени в Закона за държавния дълг, гласувани без дебат окончателно от Народното събрание. По този начин физически лица ще могат да печелят от лихвите по дълга, които вече са около 5%.

Според данни на БНБ, банковите депозитите на домакинствата възлизат на 56 млрд. евро към края на април 2026 г., но тяхната доходност е почти нулева. В същото време обаче банките използват тези средства и инвестират в държавен дълг, но печалбата остава в кредитните институции.

С промяната в закона се дава възможност, чрез достъпна електронна платформа, физическите лица сами да инвестират парите си държавни ценни книжа.

# държавни ценни книжа #ценни книжа #пазар

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