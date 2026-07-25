Ерлинг Холанд пресъздаде викингското гребане на сватбата на Джанлуиджи Донарума (ВИДЕО)

Норвежката суперзвезда пренесе настроението от Мондиал 2026 по време на празника на своя съотборник в Манчестър Сити
Ерлинг Холанд накара гостите на сватбеното празненство на Джанлуиджи Донарума да направят известното викингско гребане, популяризирано на изминалото световно първенство в САЩ, Канада и Мексико.
Erling Haaland brought the 'viking row' to Gianluigi Donnarumma's wedding pic.twitter.com/HP6MLIDybX— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 25, 2026
Видеоклип, публикуван от телевизионните мрежи Скай Италия в събота, показва как норвежкият нападател Холанд задава ритъма с барабан, на който гостите правят гребни движения и скандират "Ро".
Норвегия достигна до четвъртфиналите на турнира в Северна Америка
Вратарят на италианския национален отбор Донарума и дългогодишната му партньорка Алесия Елефанте се ожениха в град Фазано в южната част на страната.