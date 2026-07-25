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Ерлинг Холанд пресъздаде викингското гребане на сватбата на Джанлуиджи Донарума (ВИДЕО)

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Спорт
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Норвежката суперзвезда пренесе настроението от Мондиал 2026 по време на празника на своя съотборник в Манчестър Сити

Ерлинг Холанд пресъздаде викингското гребане на сватбата на Джанлуиджи Донарума (ВИДЕО)
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Ерлинг Холанд накара гостите на сватбеното празненство на Джанлуиджи Донарума да направят известното викингско гребане, популяризирано на изминалото световно първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Видеоклип, публикуван от телевизионните мрежи Скай Италия в събота, показва как норвежкият нападател Холанд задава ритъма с барабан, на който гостите правят гребни движения и скандират "Ро".

Норвегия достигна до четвъртфиналите на турнира в Северна Америка

Вратарят на италианския национален отбор Донарума и дългогодишната му партньорка Алесия Елефанте се ожениха в град Фазано в южната част на страната.

#Национален отбор на Норвегия по футбол #Мондиал 2026 #Джанлуиджи Донарума #Ерлинг Холанд

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