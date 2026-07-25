Ерлинг Холанд пресъздаде викингското гребане на сватбата на Джанлуиджи Донарума (ВИДЕО)

Ерлинг Холанд накара гостите на сватбеното празненство на Джанлуиджи Донарума да направят известното викингско гребане, популяризирано на изминалото световно първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Erling Haaland brought the 'viking row' to Gianluigi Donnarumma's wedding pic.twitter.com/HP6MLIDybX — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 25, 2026

Видеоклип, публикуван от телевизионните мрежи Скай Италия в събота, показва как норвежкият нападател Холанд задава ритъма с барабан, на който гостите правят гребни движения и скандират "Ро".

Норвегия достигна до четвъртфиналите на турнира в Северна Америка

Вратарят на италианския национален отбор Донарума и дългогодишната му партньорка Алесия Елефанте се ожениха в град Фазано в южната част на страната.