БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от...
Чете се за: 02:42 мин.
Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:27 мин.
Детската болница в Бургас получи разрешение за дейност
Чете се за: 02:10 мин.
Премиерът Радев: МВР и службите ще действат още по-твърдо...
Чете се за: 04:17 мин.
Президентските избори ще се проведат на 25 октомври
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джордан Хендерсън се раздели с Брентфорд, Челси го очаква като свободен агент

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Опитният английски халф прекрати договора си по взаимно съгласие с "пчеличките“ и е все по-близо до трансфер на "Стамфорд Бридж“

джордан хендерсън раздели брентфорд челси очаква свободен агент
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Брентфорд официално обяви, че се разделя с Джордан Хендерсън по взаимно съгласие. Така 36-годишният полузащитник вече е свободен агент и е на крачка от преминаване в Челси.

Бившият капитан на Ливърпул се присъедини към Брентфорд през миналото лято от нидерландския Аякс и записа 34 мача през сезон 2025/26. От клуба още при привличането му са заявили, че няма да възпрепятстват евентуален негов трансфер, ако получи предложение от водещ европейски клуб.

Именно такава възможност се откри пред английския национал, който е в напреднали преговори с Челси. Лондончани искат да добавят повече опит в състава на старши треньора Шаби Алонсо, а Хендерсън е сред основните им цели за тази роля.

При раздялата си с Брентфорд полузащитникът благодари на клуба, ръководството, съотборниците и привържениците за отношението през изминалата година.

"Напускам Брентфорд с огромна благодарност за възможността, която клубът ми даде, както и за подкрепата към мен и семейството ми още от първия ден. Завръщането ми във Висшата лига беше много важно за мен и Брентфорд ми предостави този шанс. Винаги ще бъда признателен за това“, заяви Хендерсън.

Той подчерта, че се гордее с постигнатото през изминалия сезон и определи Брентфорд като амбициозен и прогресивен клуб, в който работят „страхотни хора“. Халфът отправи специални благодарности и към феновете, които по думите му са подкрепяли отбора безусловно през целия му престой.

Очакванията са в следващите дни Хендерсън да финализира преминаването си в Челси, където ще се присъедини като свободен агент.

#ФК Брентфорд #ФК Челси #Джордан Хендерсън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на "Цариградско шосе" започва да се тресе
2
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на...
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
3
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
4
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за забрана за внасяне на храна и напитки на плажа
5
Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за...
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива Михайлова
6
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива...

Най-четени

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Европейски футбол

Ювентус е на крачка от постоянен трансфер на Рандал Коло-Муани
Ювентус е на крачка от постоянен трансфер на Рандал Коло-Муани
Борусия Дортмунд започна турнето си в Япония със загуба от Серезо Осака Борусия Дортмунд започна турнето си в Япония със загуба от Серезо Осака
Чете се за: 02:15 мин.
Натаниел Браун: Дойдох в Байерн, за да печеля трофеи Натаниел Браун: Дойдох в Байерн, за да печеля трофеи
Чете се за: 02:05 мин.
Властите подадоха жалба срещу Райо Валекано заради стадион "Вайекас“ Властите подадоха жалба срещу Райо Валекано заради стадион "Вайекас“
Чете се за: 03:00 мин.
Кристъл Палас се раздели с клубната легенда Натаниел Клайн Кристъл Палас се раздели с клубната легенда Натаниел Клайн
Чете се за: 02:32 мин.
Реал Мадрид започна преговори с Манчестър Сити за Родри Реал Мадрид започна преговори с Манчестър Сити за Родри
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, обнародвам Закона за държавния бюджет за 2026 г.
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Румен Радев с остри критики към прокуратурата: Разследвания за корупция се възпрепятстват Румен Радев с остри критики към прокуратурата: Разследвания за корупция се възпрепятстват
Чете се за: 04:30 мин.
Политика
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, в което ясно се казва: "Поддържайте самолетите МиГ-29" Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, в което ясно се казва: "Поддържайте самолетите МиГ-29"
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
След срещата Тръмп – Зеленски: Санкции срещу Русия и молба за 300 ракети "Пейтриът" След срещата Тръмп – Зеленски: Санкции срещу Русия и молба за 300 ракети "Пейтриът"
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Детската болница в Бургас ще обслужва над 220 000 деца от...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Полицията задържа 35 тона негодни храни, предназначени за...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Млада жена загина в катастрофа между товарен и лек автомобил край...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Мондиал за продан: Сблъсък между УЕФА и ФИФА заради идея за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ