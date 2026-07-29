Джордан Хендерсън се раздели с Брентфорд, Челси го очаква като свободен агент

Брентфорд официално обяви, че се разделя с Джордан Хендерсън по взаимно съгласие. Така 36-годишният полузащитник вече е свободен агент и е на крачка от преминаване в Челси.

Бившият капитан на Ливърпул се присъедини към Брентфорд през миналото лято от нидерландския Аякс и записа 34 мача през сезон 2025/26. От клуба още при привличането му са заявили, че няма да възпрепятстват евентуален негов трансфер, ако получи предложение от водещ европейски клуб.

Именно такава възможност се откри пред английския национал, който е в напреднали преговори с Челси. Лондончани искат да добавят повече опит в състава на старши треньора Шаби Алонсо, а Хендерсън е сред основните им цели за тази роля.

При раздялата си с Брентфорд полузащитникът благодари на клуба, ръководството, съотборниците и привържениците за отношението през изминалата година.

"Напускам Брентфорд с огромна благодарност за възможността, която клубът ми даде, както и за подкрепата към мен и семейството ми още от първия ден. Завръщането ми във Висшата лига беше много важно за мен и Брентфорд ми предостави този шанс. Винаги ще бъда признателен за това“, заяви Хендерсън.

Той подчерта, че се гордее с постигнатото през изминалия сезон и определи Брентфорд като амбициозен и прогресивен клуб, в който работят „страхотни хора“. Халфът отправи специални благодарности и към феновете, които по думите му са подкрепяли отбора безусловно през целия му престой.

Очакванията са в следващите дни Хендерсън да финализира преминаването си в Челси, където ще се присъедини като свободен агент.