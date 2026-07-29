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Властите подадоха жалба срещу Райо Валекано заради стадион "Вайекас“

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Спорт
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Клубът отказа достъп на технически екипи за спешните ремонтни дейности, а напрежението около бъдещето на съоръжението продължава да ескалира

Властите подадоха жалба срещу Райо Валекано заради стадион "Вайекас“
Снимка: БГНЕС
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Конфликтът между Райо Валекано и властите в автономната област Мадрид навлезе в нова фаза, след като регионалното правителство подаде официална жалба в полицията срещу клуба. Причината е отказът на ръководството на "пчеличките“ да допусне техническите екипи, които трябваше да започнат спешните ремонтни дейности на стадион "Вайекас“.

Според официалното становище на местната администрация специалисти по електроинсталации, водоснабдяване, климатизация, вентилация и поддръжка на терени са пристигнали на стадиона в 09:00 часа местно време, но не са били допуснати до спортното съоръжение.

От регионалното правителство твърдят, че представители на Райо Валекано, сред които вицепрезидентът и ръководителят на правния отдел, са отказали достъп, въпреки че концесията за стадиона е временно спряна заради установени сериозни нарушения, свързани с безопасността.

Властите определиха действията на клуба като пореден опит за забавяне на процедурата, която според предварителните оценки ще продължи между два и шест месеца. Ако ремонтите не започнат навреме, Райо Валекано ще бъде принуден да играе домакинските си срещи далеч от „Вайекас“ в началото на новия сезон. Като най-вероятен временен дом се посочва стадион „Бутарке“ в Леганес, макар официално решение все още да няма.

Докато достъпът до основното съоръжение остава блокиран, техническите екипи са започнали работа единствено в съседната сграда, използвана от федерациите по бокс, билярд, тенис на маса и шахмат.

Междувременно напрежението сред привържениците на Райо Валекано също нараства. В района на стадиона се появиха графити с призиви срещу президента на клуба Раул Мартин Преса, сред които "Райо е наш“, "Преса, махай се“ и "Вън от Валекас“.

Въпреки несигурността клубът продължи кампанията си за продажба на сезонни карти, като десетки фенове подновиха абонаментите си. Част от тях определиха това като „акт на съпротива“, докато други отправиха критики към ръководството за начина, по който управлява кризата.

Причината за намесата на регионалните власти е технически одит, който е установил сериозни пропуски в противопожарната защита, електрическата инсталация, хигиенно-санитарните условия и цялостната поддръжка на стадиона. Именно тези констатации доведоха до започването на процедура по прекратяване на концесията и временното поемане на контрола върху съоръжението от страна на администрацията.

#Стадион Вайекас #ФК Райо Валекано

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