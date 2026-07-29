Натаниел Браун: Дойдох в Байерн, за да печеля трофеи

Новото попълнение на Байерн Мюнхен Натаниел Браун заяви, че е готов да докаже качествата си в баварския гранд и да помогне на отбора в битката за всички отличия през новия сезон.

Левият защитник направи първите си изявления като футболист на германския шампион по време на началото на предсезонния лагер на отбора в Ротах-Егерн, като подчерта, че е пределно мотивиран да се наложи в състава.

"Искам да покажа какво мога. Знам какво мога и какво се очаква от мен“, заяви германският национал.

Браун разкри, че вече е провел разговори със старши треньора, който му е обяснил какви са очакванията към него и в кои аспекти от играта трябва да продължи да се развива.

"Треньорът вече ми показа какво правя добре. Говорих много с него. Искам да играя възможно най-много мачове, да помогна на отбора и да печеля трофеи“, добави той.

23-годишният футболист пристига в Байерн след впечатляващ сезон с екипа на Айнтрахт Франкфурт, който му донесе и място в националния отбор на Германия. Браун беше сред най-силно представилите се германски футболисти на Световното първенство през 2026 година.

В Мюнхен той ще се конкурира за титулярното място с Алфонсо Дейвис. Канадският национал обаче през последните сезони често е преследван от контузии, въпреки че спортният директор Макс Еберл категорично заяви, че клубът няма намерение да се разделя с него.

Байерн плати 50 милиона евро на Айнтрахт Франкфурт за правата на Браун, а защитникът подписа договор с германския шампион до лятото на 2031 година.