Луис Енрике окончателно зачеркна Ренато Санчес в ПСЖ

Ренато Санчес е все по-близо до раздяла с Пари Сен Жермен, след като окончателно е отпаднал от плановете на старши треньора Луис Енрике.

Португалският национал е сред групата футболисти, които тренират отделно от първия състав на парижани. Заедно с него извън основната група се подготвят още Рандал Коло-Муани, Науфел Ел Ханах, Йорам Заг и Ноа Нсоки – играчи, за които клубът търси нови отбори.

Според информацията, въпреки че по време на подготовката ПСЖ е бил с ограничен състав заради отсъстващи футболисти, Луис Енрике е предпочел да привлече млади играчи от академията, вместо да разчита на поставените извън състава футболисти. Това е ясен сигнал, че те нямат бъдеще на "Парк де Пренс“.

Ренато Санчес прекара последните три сезона под наем съответно в Рома, Бенфика и Панатинайкос, но все още не е ясно къде ще продължи кариерата си.

За разлика от него, бъдещето на част от останалите футболисти изглежда почти решено. Рандал Коло-Муани е все по-близо до постоянен трансфер в Ювентус, докато защитникът Науфел Ел Ханах се очаква да премине в Монпелие.

Изглежда, че ПСЖ е започнал сериозна чистка в състава си, а Ренато Санчес е сред имената, които със сигурност няма да бъдат част от проекта на Луис Енрике през новия сезон.