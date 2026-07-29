Борусия Дортмунд започна турнето си в Япония със загуба от Серезо Осака

Борусия Дортмунд стартира предсезонното си турне в Япония с поражение. Германският вицешампион загуби с 0:1 от Серезо Осака в първата си приятелска среща на азиатска земя.

Единственото попадение в двубоя падна още в началните минути, когато Соломон Сакурагава се разписа за домакините. В състава на японския клуб игра и бившият любимец на феновете на Борусия Дортмунд Шинджи Кагава.

Старши треньорът Нико Ковач не можеше да разчита на голяма част от основните си футболисти, които все още почиват след участието си на Световното първенство. Освен това германският национал Нико Шлотербек продължава възстановяването си от контузия, а сред отсъстващите бяха още Грегор Кобел и Юлиан Риерсон. Това даде шанс за изява на редица играчи от младежкия състав.

В групата за турнето обаче попаднаха новото попълнение Джоуб Белингам, както и Фабио Силва, Максимилиан Байер, Феликс Нмеча и Валдемар Антон, които се очаква да получат повече игрово време във втората контрола срещу ФК Токио в събота.

След срещата Нико Ковач заяви, че по време на престоя в Япония акцентът няма да бъде върху натоварващите тренировки.

"Ще има по-малко тренировки, отколкото някои може би очакват“, коментира наставникът на „жълто-черните“.

Дортмунд е на турне в Япония за четвърти път, а изпълнителният директор на клуба Карстен Крамер подчерта значението на подобни пътувания за международното развитие на марката.