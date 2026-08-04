Неймар не мисли за отказване

Бащата на Неймар обяви, че синът му все още може да играе за бразилския национален отбор. На 29 юли 34-годишният бразилец обяви, че е участвал в последния си мач за националния отбор на Световното първенство през 2026 година.

„Не мога да гарантирам, че е 100 процента готов с националния отбор. Може би все още ще се завърне“, цитира Фабрицио Романо думите на бащата на Неймар в социалните медии X.

Неймар отговори с усмивка: „Не баща ми играе за националния отбор.“ Той също така каза, че в момента не мисли за отказване.

„Не мисля за отказване. Имам договор със Сантос до декември и сега искам да направя всичко възможно за клуба. След това ще обмисля вариантите си: да остана, да си тръгна, да сложа край на кариерата си или да продължа да играя... Не знам. Все още има време до декември. Ще видим“, каза Неймар.

Футболистът дебютира за бразилския национален отбор през 2010 г. Той изигра 130 мача за националния отбор във всички състезания, в които отбеляза 80 гола и направи 59 асистенции, превръщайки се в голмайстор номер 1 в историята.