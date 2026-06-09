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“Прогресивна България" внесе проекторешения за предсрочно прекратяване на мандата на управителя и подуправителя на НЗОК

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Чете се за: 03:12 мин.
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Проекти на решения за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров са внесли от парламентарната група на "Прогресивна България" в Народното събрание, показва справка на сайта на парламента. По темата проекти на решения внесоха и от парламентарните групи на "Демократична България" и на "Движение за права и свободи - ДПС".

В мотивите на ПБ се посочва, че управителят на НЗОК системно не изпълнява задълженията си, регламентирани в нормативните актове, по отношение на контролната дейност, което пряко води до значително повишаване на разходите и поставя в риск цялостното функциониране на системата на здравеопазването — извънболничната медицинска помощ, болничната медицинска помощ, разходите за лекарства, медицински изделия, диетични храни, помощните средства. Според парламентарната група израз на това се вижда в публикуваните отчети от НЗОК, като към 31 март тази година разходите за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната са в размер на 393 841 хил. евро. Спрямо 31 май 2025 г. се отчита ръст от 84 490,5 хил. евро или с 27,3%, пишат те в мотивите.

Бюджетът на НЗОК не е достатъчен да посрещне разходите, въпреки значителното му нарастване в последните години. Изпълнителите на дейности, съгласно Националния рамков договор, имат неразплатени средства за дейности, лекарства и медицински изделия, пишат народните представители в проекта на решение.

Според тях невъзможността на ръководството на Касата да управлява разходите за лекарства, медицински изделия, диетични храни, както и липсата на достатъчен контрол при отчетената медицинска дейност е довело до строго рестриктивни законодателни мерки от август 2025 г. по отношение лимитиране на стойностите, съгласно чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК. Въвеждането на "месечни лимити" за дейността на лечебните заведения, които осъществяват болнична медицинска помощ поставя в риск функционирането на здравната система изобщо, пише още в мотивите за предложението на "Прогресивна България".

Внасяме искане за освобождаване на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров, който според медийни публикации е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване, съобщи Ивайло Мирчев от "Демократична България" в кулоарите на парламента на 5 юни.

Парламентарната група на ДПС поиска освобождаване на цялото ръководство на Националната здравноосигурителна каса и ще внесе съответните проекторешения по случая, съобщи пред журналисти на 5 юни в кулоарите на парламента заместник-председателят на парламентарната група Хамид Хамид.

#НЗОК

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