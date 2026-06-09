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Сомалийският рефер Омар Артан пропуска Мондиал 2026 след отказана виза от САЩ

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Спорт
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Най-добрият африкански съдия за 2025 година няма да ръководи срещи на световното първенство, а случаят предизвика остри реакции във футболните среди

Сомалийският рефер Омар Артан пропуска Мондиал 2026 след отказана виза от САЩ
Снимка: БГНЕС
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Сомалийският арбитър Омар Абдулкадир Артан няма да вземе участие на световното първенство по футбол през 2026 година, след като американските власти са му отказали достъп до страната, потвърдиха от ФИФА. Така 34-годишният рефер пропуска възможността да стане първият представител на Сомалия, който ръководи мачове на мъжки Мондиал.

Артан, избран за съдия №1 на Африка за 2025 година от Африканската футболна конфедерация (КАФ), е бил спрян на летището в Маями и впоследствие е върнат обратно в Истанбул. От ФИФА уточниха, че световната централа няма отношение към визовите процедури и решенията на имиграционните власти на страните домакини.

Според информация на американските гранични служби съдията е преминал през допълнителна проверка, след която е било взето решение да не бъде допуснат на територията на САЩ поради съображения, свързани с проверката на неговия статут. Подробности не бяха оповестени.

Случаят предизвика сериозни критики. Съветникът към спортното министерство на Сомалия Исе Аден Абшир заяви, че отказът нанася удар не само на Артан, но и на принципите на честната конкуренция и равнопоставеността във футбола.

Самият рефер благодари на ФИФА и КАФ за подкрепата и увери, че ще продължи да работи за развитието си.

"Ще запазя високото си ниво и ще се концентрирам върху бъдещето. Желая успех на колегите си по време на световното първенство“, заяви Артан.

Сред най-острите критици на случилото се беше бившият английски национал Иън Райт. Според него турнирът е съпътстван от множество противоречия – от проблемите с визите до високите цени на билетите и настаняването. Легендата на английския футбол дори определи предстоящото световно първенство като "Мондиал на хаоса“.

#Омар Абдулкадир Артан #Мондиал 2026

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