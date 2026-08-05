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Омбудсманът сезира Конституционния съд за промените в трудовия стаж и минималната заплата

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Омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционни на разпоредби от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Оспорени са текстове, с които се променя начинът за изчисляване на трудовия стаж, както и се отменя механизмът за ежегодно определяне на минималната работна заплата.

Според омбудсмана новата уредба заменя досегашното изчисляване на стажа на база изработени дни с изчисляване според отработени часове. Това засяга най-вече хората на непълно работно време, сред които родители на малки деца, лица с увреждания, учащи се, пенсионери и хора, полагащи грижи за близки.

„За тези лица новият режим не е само въпрос на счетоводно или административно отчитане на трудовия стаж; той забавя придобиването и може да намали размера на непосредствено свързани с труда права – платен годишен отпуск, допълнителни отпуски, допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, обезщетения, чиито размер или възникване зависят от продължителността на трудовия стаж, както и възможността за заемане на длъжности, за които законът изисква определена продължителност на трудовия или професионалния стаж“, се посочва в искането.

В искането се посочва, че промяната може да доведе до забавяне или намаляване на права, свързани с трудовия стаж – като платен отпуск, допълнително възнаграждение за стаж и професионален опит, обезщетения и изисквания за заемане на определени длъжности.

Омбудсманът атакува и премахването на действащия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Според нея липсата на ясна алтернатива създава правна и икономическа несигурност за работещите.

В искането се твърди, че оспорените текстове противоречат на принципите на правовата и социалната държава, на конституционната закрила на труда и на правото на минимално трудово възнаграждение.

Делчева поставя под въпрос и начина, по който са приети промените – чрез преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет, без отделен законопроект, оценка на въздействието и обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

#Велислава Делчева #Закон за държавния бюджет #Конституционен съд #омбудсман

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