Съдът в Турция обяви лидера на опозицията Йозгюр Йозел за нелегитимен

Пореден удар срещу турската опозиционна Народнорепубликанска партия. Съдът реши, че лидерът на партията Йозгюр Йозел е нелегитимен, след като конгреса, на който беше избран преди 3 години, е определен като невалиден.



Това е поредна юридическа хватка на Анкара, с която на Народнорепубликанската партия да се попречи да участва активно в турската политика. Преди година кметът на Истанбул и сочен за кандидат-президент Екрем Имамоглу беше арестуван по обвинения в корупция.

Имамоглу беше приеман за единствения политик, който би могъл да победи РеджепТайипЕрдоган на президентски избори.

Вотът трябва да се проведе не по-късно от май 2028, но не се изключва Ердоган да прокара конституционни промени, тъй като в момента той няма право да се кандидатира отново.