БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 09.06.2026 г., 06:30
от
БНТ
A+
A-
06:30, 09.06.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
06:21, 09.06.2026
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
06:09, 09.06.2026
Новият състав на ЦИК: Президентът Йотова провежда консултации с...
05:55, 09.06.2026
Слънчево време до обяд, около и след обяд ще има купесто-дъждовна...
22:39, 08.06.2026
Съмнение за насилие над дете - задържан е бащата
22:19, 08.06.2026
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
22:16, 08.06.2026
Иран и Израел прекратиха ударите
21:37, 08.06.2026
Българо-китайското сътрудничество обсъдиха Радев и Шън Ицин
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Георги Кандев напуска МВР: Да избирам между поста и принципите си е...
2
Колега на шофьора от автобус 119 пред БНТ: На това място редовно...
3
Иван Демерджиев: Кандев ме изненада с това да си прекратим...
4
Ръководителят "Транспорт" на частния превозвач от...
5
Счупен гръбнак отложи делото срещу единия от обвиняемите за...
6
Експеримент на мястото на катастрофата на „Челопешко...
Реклама
Най-четени
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
3
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
4
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
5
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
6
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 08.06.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 08.06.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 08.06.2026
Спортни новини 08.06.2026 г., 06:30
06:30, 08.06.2026
Спортни новини 07.06.2026 г., 20:25 ч.
20:25, 07.06.2026
Спортни новини 07.06.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 07.06.2026
Спортни новини 06.06.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 06.06.2026
Реклама
Водещи новини
Милена Милотинова: БНТ търси не просто град-домакин – търси...
08:46, 09.06.2026
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
06:21, 09.06.2026
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
КЕВР обсъжда новите цени на тока и парното от 1 юли
07:19, 09.06.2026
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
След наводнението в котленското село Тича: Доброволци от цялата страна събират помощ за пострадалите семейства
07:24, 09.06.2026
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Новият състав на ЦИК: Президентът Йотова провежда консултации с...
06:09, 09.06.2026
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нови разкрития по казуса "Баба Алино": Незаконни...
08:54, 09.06.2026 (обновена)
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
"Зеленият ринг" на София ще свързва над 30 квартала с...
09:38, 09.06.2026
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Ескалацията в Близкия изток: Израел и Иран обявиха край на...
06:43, 09.06.2026 (обновена)
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ