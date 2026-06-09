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Новият състав на ЦИК: Президентът Йотова провежда консултации с политическите сили

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Президентът Илияна Йотова започва днес консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание за избор на нов състав на Централната избирателна комисия (ЦИК).

На срещата политическите формации трябва да постигат съгласие за председател и секретар на ЦИК, като всяка от тях има право на един представител в ръководството на комисията. Публичното изслушване на предложенията ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на президентската институция.

Предложенията за членове на ЦИК ще бъдат публикувани на интернет страницата на президентството най-късно до края на деня. След проверка на кандидатите, президентът ще направи и изслушване преди да издаде указа за назначаването на новата избирателна комисия.

#членове на ЦИК #консултации при президента #цик

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