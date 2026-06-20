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Бойко Борисов: Санкциите за Русия от 6 месеца станаха за 1 година

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Цените българите ги вдигнаха и бяха изпуснати, заяви лидерът на ГЕРБ

бойко борисов март свободата избор поеме отговорност
Снимка: БТА/Архив
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Санкциите за Русия от 6 месеца станаха за 1 година, заяви Бойко Борисов пред младежи в Раковски.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Радев заслужава да бъде поздравен. По начина, по който съумява да комуникира с обществеността за това, което касае българските избиратели, и поведението му в Брюксел, той се представя добре. Ако видим съобщението на ЕС – досега санкциите бяха за 6 месеца, сега са за 1 година, приети с абсолютно мнозинство. Радев пусна димка около руския патриарх и други санкции, които евентуално не би подкрепил, и истинският успех е, че санкциите от 6 месеца станаха за 1 година е налице."

По отношение на излизането на България от „сивия списък“ Борисов коментира.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "През 2023 г. България беше вкарана в сивия списък за пране на пари. Преди няколко дни, в сряда, Комисията на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа съобщи, че е приключила новата оценка на България и страната е изпълнила всички 40 препоръки. Цялата работа е свършена от кабинета „Желязков“."

За високите цени и регулацията на пазара Борисов заяви.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Цените са каквито определя параза, българите ги вдигнаха и бяха изпуснати. Безвластието, държавните служители гледаха къде да останат – и са прави за себе си. Виждате чистката, която върви навсякъде, тотална чистка."

#сив списък #21 пакет санкции срещу Русия #санкции Русия #високи цени #Бойко Борисов

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