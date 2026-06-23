Медици от "Пирогов" спасиха бременна жена и плода ѝ след катастрофа

Неврохирурзи от "Пирогов" оперираха по спешност 39-годишна бременна жена с травматична фрактура на поясен прешлен и неврологична симптоматика, получени при катастрофа, съобщиха от болницата.

Преди седмица екипът се събира по спешност за мултидисциплинарно обсъждане между специалисти по неврохирургия, акушерство и гинекология и анестезиология, за оценка на високоспециализираните образни изследвания. Взето е решение за незабавна хирургична интервенция, за да бъде предотвратено евентуално влошаване на неврологичния статус и развитие на трайни неврологични увреждания.

Операцията е извършена чрез минимално инвазивна техника с помощта на последно поколение робот за гръбначна хирургия от д-р Петър Илков и доц. Николай Велинов - Клиника по неврохирургия на „Пирогов“.

По време на цялото лечение пациентката е проследявана съвместно със специалисти от „Отделението по акушерство и гинекология“ на д-р Людмил Джунков. Те осъществяват активно мониториране на бременността преди и след оперативната интервенция.

„Въпреки повишената сложност на подобни случаи, свързана както с гръбначната травма, така и с наличието на бременност, операцията премина успешно без усложнения. В следоперативния период се наблюдава обратно развитие на неврологичната симптоматика, а контролните прегледи показват добро общо състояние както на пациентката, така и на плода“, поясни д-р Петър Илков – началник на „Отделение по спинална неврохирургия“ в университетската спешна болница „Пирогов“. „Случаят е пример за успешното взаимодействие между различни медицински специалности при лечението на сложни и високорискови пациенти, както и за възможностите на съвременната минимално инвазивна гръбначна хирургия“, каза доц. Николай Велинов – началник на Отделение по неврохирургия за възрастни“ в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Днес, след едноседмично болнично лечение, пациентката се прибира вкъщи. Предстои състоянието ѝ да се проследява от екипите по неврохирургия и акушерство и гинекология.