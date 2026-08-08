Забравен казан с ракия или късо съединение - какви са версиите за пожара край Висока могила?

Пожар гори в бобошевското село Висока могила. По неофициална информация огънят е тръгнал от късо съединение в една от къщите. След като изпепели две къщи, заради силния вятър огънят е преминал и в близката гора и така е застрашил цялото село. Има ли опасност за селото и в този час?

Няма опасност за къщите в селото, в района на което е избухнал пожарът. Огънят в момента е овладян по западния фронт, но силният вятър създава риск от разрастване на пламъците.

Пожарът гори в дъбовата гора непосредствено под селото, като пламъците са се насочили към съседното село Сопово.

Заради огъня има леко задимяване и в района на автомагистрала „Струма“. На място продължава борбата с пожара. В гасенето участват общо седем противопожарни екипа, доброволци и горски служители.

По първоначална информация става въпрос за късо съединение, но в селото се коментира и версията, че може и да става въпрос за оставен без наблюдение казан за варене на ракия, разположен в двора на къщата.

Веднъж възникнал, огънят обхваща цялата къща за секунди и се прехвърля в съседната постройка.

„Нещо от къщата е тръгнало от тоалетната, доколкото разбрахме, от лампа. Дала е на късо.“

Двете къщи са напълно опустошени. Като по чудо мъжът, обитавал една от тях, не е пострадал. По непотвърдена информация е заспал вътре.

"– Защото се коментира нещо, дали не е бил варил ракия.. Анелия Стоилова: Нищо не знам…"

В къщата били разположени и няколко газови бутилки, които я разпалваха неколкократно.

Анелия Стоилова: „Те гърмеха като бомби.“

Заради силния вятър, който постоянно сменяше посоката си, пламъците неколкократно застрашиха останалите къщи в селото и съседното – Сопово.

Стефан Тачев – кмет на Бобошево: „Вече доста километри нагоре. Така че има голяма опасност и да стигне до съседното село Сопово.“

Основен проблем беше качването на вода в гората над селото.

Анелия Стоилова: „Няма откъде да се вземе вода. Ето, пожарните нагоре-надолу, няма вода. Молиме се на Бога да му падне дъжд малко, да помогне.“

В гасенето се включиха 4 противопожарни екипа, доброволното формирование на Община Бобошево и почти всички жители на селото.

Ивета Филипова: „Включваме се, виждате, пълним вода, децата помагат, всички помагаме с каквото можем.“

След 15.00 ч. вятърът смени посоката си и огънят навлезе в дъбова гора. Наложи се присъединяването на нови 3 противопожарни екипа.