България разгроми Египет с 3:0 победи и ще играе за изкачване в Група I на „Били Джийн Кинг къп“

Националният отбор на България спечели убедително с 3:0 победи срещу Египет в последната си среща от груповата фаза на турнира във Втора група на Евро-африканската зона на световното отборно първенство „Били Джийн Кинг къп". Българките постигнаха четвърта победа от четири мача и убедително спечелиха първото място в група B. Преди днешната среща те записаха победи и над отборите на Република Южна Африка, Мароко и Република Северна Македония.

Така България ще играе в събота, 11 април, срещу Кипър във финален плейоф за промоция в Група I. Надпреварата се провежда в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Росица Денчева спечели първия мач на сингъл срещу Египет с 6:3, 6:2 срещу Нада Фуад. След това Елизара Янева осигури победата за България с успех с 6:4, 6:1 над Сандра Самир. Янева и Денчева нямаха проблеми и в двубоя на двойки, който спечелиха с 6:2, 6:3.

България е в състав: Елизара Янева (№229 в световната ранглиста, 19 г.), Денислава Глушкова (№420, 22 г.), Лидия Енчева (№450, 19 г.) и Росица Денчева (№507, 19 г.). Така средната възраст на българския отбор е малко над 20 години. Капитан на отбора е Магдалена Малеева, а помощник-треньор е Михаил Атанасов. Кондиционен треньор е Милен Илиев, а физиотерапевт – Иван Боин.