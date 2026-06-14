Камил Майхжак спря Даниил Медведев на полуфинал в Хертогенбош

Полският тенисист Камил Майхжак се класира за първия си финал на турнир от категория АТР 250, след като елиминира бившия №1 в света Даниил Медведев с 7:6 (7:4), 6:1 на полуфиналите в Хертогенбош.

Световният №76 постигна един от най-значимите успехи в кариерата си, като се възползва от по-голямата умора на съперника и доминира в решителните моменти на срещата.

Медведев оказа сериозна съпротива в първия сет, но загуби тайбрека, след което във втората част не успя да се противопостави на темпото на поляка и спечели само един гейм.

По-рано през деня руснакът бе изиграл тежък трисетов мач срещу Марин Чилич, което се отрази на физическото му състояние в полуфинала.

В другия полуфинал действащият шампион Aлекс де Минор се класира за финала след победа над Aдриан Манарино с 6:4, 6:0.

Австралиецът имаше колеблив старт и изостана с 2:4 в първия сет, но впоследствие спечели осем поредни гейма и затвори мача убедително.

Така финалът в Хертогенбош ще противопостави Камил Майхжак и Алекс де Минор.