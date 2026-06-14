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Робин Монтгомъри спечели трофея в Хертогенбош след отказване на Барбора Крейчикова

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Спорт
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Американката стигна до първи трофей от сериите WТА,

Робин Монтгомъри
Снимка: БТА
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Американската квалификантка Робин Монтгомъри спечели титлата на турнира по тенис на трева от сериите WТА 250 в Хертогенбош (Нидерландия) без игра.

21-годишната Монтгомъри, която участва в основната схема като "щастлива губеща", трябваше да се изправи във финала срещу осмата поставена Барбора Крейчикова, но 30-годишната чехкиня се оттегли заради болест.

За американката това е първи трофей от сериите WТА, като тя ще се изкачи в топ 200 при обновяването на световната ранглиста в понеделник.

„Със съжаление съобщавам, че трябва да се откажа от днешния финал поради заболяване. Чувствах се зле и след консултации с медицинския ми екип стана ясно, че няма да мога да играя. Наистина очаквах с нетърпение възможността да се боря за титлата, но днес това не е възможно. Бих искал да поздравя Робин за фантастичната седмица тук и да ѝ пожелая всичко най-добро за останалата част от сезона“, гласи изявлението на Крейчикова.

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Робин Монтгомъри спечели трофея в Хертогенбош след отказване на Барбора Крейчикова
Американката стигна до първи трофей от сериите WТА,
Чете се за: 01:15 мин.
#Робин Монтгомъри #WTA 250 в Хертогенбош #Барбора Крейчикова

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