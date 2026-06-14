Робин Монтгомъри спечели трофея в Хертогенбош след отказване на Барбора Крейчикова

Американската квалификантка Робин Монтгомъри спечели титлата на турнира по тенис на трева от сериите WТА 250 в Хертогенбош (Нидерландия) без игра.

21-годишната Монтгомъри, която участва в основната схема като "щастлива губеща", трябваше да се изправи във финала срещу осмата поставена Барбора Крейчикова, но 30-годишната чехкиня се оттегли заради болест.

За американката това е първи трофей от сериите WТА, като тя ще се изкачи в топ 200 при обновяването на световната ранглиста в понеделник.