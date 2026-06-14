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Брияна Иванова загуби първия си финал при жените в турнирите на ITF

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17-годишната българска тенисистка отстъпи на водачката в схемата

Брияна Иванова
Снимка: БФ Тенис
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17-годишната Брияна Иванова претърпя загуба във финала на турнира по тенис на клей за жени в испанската столица Мадрид с награден фонд 15 хиляди долара.

Иванова отстъпи пред водачката в схемата Рут Роура Лавериас (Испания) със 7:6(2), 2:6, 1:6 в мача за трофея, продължил два часа и 21 минути.

До момента българката бе записала седем поредни победи и игра на първия си финал на сингъл при жените от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).

Брияна Иванова спечели оспорвания първи сет след тайбрек, но испанката подобри представянето си и осъществи обрат след 6:2, 6:1 в следващите две части.

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#Брияна Иванова

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