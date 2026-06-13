Брияна Иванова достигна първия си финал при жените в турнирите на ITF

Брияна Иванова продължава впечатляващото си представяне на турнира на клей в Мадрид с награден фонд от 15 хиляди долара. 17-годишната българка се класира за първия финал в кариерата си при жените от веригата на Международната федерация по тенис (ITF).

На полуфиналите Иванова надделя над представителката на домакините Кармен Гаярдо Гевара със 7:6(1), 4:6, 6:2 след близо три часа битка на корта.

Българката започна силно и поведе с 5:3 в първия сет, но пропусна възможност да го затвори на собствен сервис. След обрат до 5:6 и пробив пасив Иванова намери сили да върне пробива, а впоследствие спечели категорично тайбрека със 7:1 точки.

Във втората част испанката успя да изравни резултата, въпреки че Иванова навакса изоставане от 2:4 до 4:4. Решителният сет обаче премина под диктовката на българката, която спечели пет поредни гейма от 1:2 до 6:2 и заслужено стигна до крайния успех.

С победата Иванова записа седми пореден успех в турнира, след като премина през квалификациите и основната схема без загубен мач. Любопитното е, че именно през тази седмица тя постигна и първата си победа в основната схема на турнир за жени.

В неделя младата българка ще се изправи срещу поставената под номер 1 в схемата испанка Рут Роура Лавериас в спор за титлата в Мадрид.