БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от...
Чете се за: 02:42 мин.
Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:27 мин.
Детската болница в Бургас получи разрешение за дейност
Чете се за: 02:10 мин.
Премиерът Радев: МВР и службите ще действат още по-твърдо...
Чете се за: 04:17 мин.
Президентските избори ще се проведат на 25 октомври
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Монреал 28 юли 1976: Йорданка Благоева печели второто си отличие от най-големия спортен форум

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
Запази

Легендарната състезателка по лека атлетика печели два медала от Олимпийски игри в сектора за висок скок - сребърен през 1972 г. в Мюнхен и бронзов през 1976 г. в Монреал.

монреал юли 1976 йорданка благоева печели второто отличие големия спортен форум
Слушай новината

Българската национална телевизия продължава да ви напомня за големите успехи на олимпийците ни преди половин век на Игрите в Монреал. На днешния ден, 28 юли преди 50 години второто си отличие от най-големия спортен форум печели Йорданка Благоева в леката атлетика.

Нейният спортен път е ознаменуван от 2 световни рекорда, 2 олимпийски медала, 4 участия на най-големия спортен форум. Това са само част от успехите на Йорданка Благоева в скока на височина. Дебютира на Олимпийски игри на 21 в Мексико през 1968 година, но не достига до финала. За Игрите в Мюнхен през 72-ра тъкмо се е завърнала в сектора, след като е станала майка. На финала в скока на височина до 188 см само тя и 16-годишната представителка на домакините Улрике Майфарт са безпогрешни. Германката постига 190 от втори опит, за българката остава трета възможност на тази височина. Благоева закача с коляно летвата, но тя остава на стойките. Българката отива да се облича, облекчена, че е преодоляла височината. 17 секунди по-късно летвата ненадейно пада и опитът е обявен за неуспешен. Съмненията са, че неволно австрийски фотограф е ритнал стойката, но това твърдение така и не е доказано. Разочарована Йорданка Благоева остава със сребро.

„В Мюнхен всички знаят как падна летвата – у дома и стените помагат. Но така ме беше научил моят треньор да търся вината винаги в себе си и ми каза: „Трябваше да скочиш толкова високо, че да няма място за съмнение. И когато всички отидоха на почивка – на Златни пясъци, на Спортпалас мен ме изпратиха на още едно състезание и така всъщност се роди първият световен рекорд за българската лека атлетика 20 дни след Олимпиадата", споделя Благоева.

На 24 септември 1972 г. в Загреб Йорданка Благоева поставя върхов резултат на планетата със 194 см. Това постижение и до ден днешен е сред най-добрите десет резултата в България в тази дисциплина. На следващата зима Йорданка Благоева печели европейската титла в зала в Ротердам със световен рекорд на закрито – 192 см. Следва още едно майчинство и завръщане за Олимпийските игри в Монреал. Там тя преодолява 191 см от втори опит, колкото имат и Розмари Акерман от Германската демократична република и Сара Симеони от Италия. Това й носи бронзово отличие, след като не успява на 193 см.

„Не очаквах, че ще успея да взема медал. Аз не знаех, че ако скоча от втори опит 1,93 ставам първа. След това като разбрах, че ако се бях напънала на 1,93, ставам олимпийска шампионка“, спомни си Благоева.

Олимпийското й приключение завършва в Москва през 1980 г. След края на кариерата си Йорданка Благоева остава уважавано име в спортната общност, основава в България Съюза по аеробика и дълги години е член на Изпълкома на Българския олимпийски комитет.

Свързани статии:

Йорданка Благоева в предаването "Зала на славата"
Йорданка Благоева в предаването "Зала на славата"
Благоева е поредният герой в предаването, което ви среща с...
Чете се за: 16:00 мин.
#йорданка благоева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на "Цариградско шосе" започва да се тресе
2
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на...
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
3
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
Моторист загина при катастрофа във Варна
4
Моторист загина при катастрофа във Варна
Здравният министър Катя Ивкова смени четирима членове на Съвета на директорите на „Бул Био – НЦЗПБ“
5
Здравният министър Катя Ивкова смени четирима членове на Съвета на...
Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за забрана за внасяне на храна и напитки на плажа
6
Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за...

Най-четени

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Други спортове

Гледайте европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
19910
Чете се за: 03:37 мин.
Румен Стоилов награди състезателите след успеха на еврошампионата по джудо за кадети Румен Стоилов награди състезателите след успеха на еврошампионата по джудо за кадети
Чете се за: 05:32 мин.
Спортни новини 28.07.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 28.07.2026 г., 12:25 ч.
Якоб Ингебригтсен ще се състезава в бягането на 5000 м на еврошампионата по лека атлетика Якоб Ингебригтсен ще се състезава в бягането на 5000 м на еврошампионата по лека атлетика
Чете се за: 01:52 мин.
България се нареди на 14-о място на сабя при жените на световния шампионат по фехтовка България се нареди на 14-о място на сабя при жените на световния шампионат по фехтовка
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, обнародвам Закона за държавния бюджет за 2026 г.
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Проектът за Националната детска болница ще бъде рестартиран Проектът за Националната детска болница ще бъде рестартиран
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Агенцията по храните иззе над 174 тона храни при над 12 000 проверки за месец Агенцията по храните иззе над 174 тона храни при над 12 000 проверки за месец
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
"Български пощи" предупреждава за забавяне на обработката...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива...
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Окръжната прокуратура в Бургас пое разследването за дейността на...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пеканов: България е можела да загуби до 800 млн. евро по Програмата...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ