Монреал 28 юли 1976: Йорданка Благоева печели второто си отличие от най-големия спортен форум

Българската национална телевизия продължава да ви напомня за големите успехи на олимпийците ни преди половин век на Игрите в Монреал. На днешния ден, 28 юли преди 50 години второто си отличие от най-големия спортен форум печели Йорданка Благоева в леката атлетика.

Нейният спортен път е ознаменуван от 2 световни рекорда, 2 олимпийски медала, 4 участия на най-големия спортен форум. Това са само част от успехите на Йорданка Благоева в скока на височина. Дебютира на Олимпийски игри на 21 в Мексико през 1968 година, но не достига до финала. За Игрите в Мюнхен през 72-ра тъкмо се е завърнала в сектора, след като е станала майка. На финала в скока на височина до 188 см само тя и 16-годишната представителка на домакините Улрике Майфарт са безпогрешни. Германката постига 190 от втори опит, за българката остава трета възможност на тази височина. Благоева закача с коляно летвата, но тя остава на стойките. Българката отива да се облича, облекчена, че е преодоляла височината. 17 секунди по-късно летвата ненадейно пада и опитът е обявен за неуспешен. Съмненията са, че неволно австрийски фотограф е ритнал стойката, но това твърдение така и не е доказано. Разочарована Йорданка Благоева остава със сребро.

„В Мюнхен всички знаят как падна летвата – у дома и стените помагат. Но така ме беше научил моят треньор да търся вината винаги в себе си и ми каза: „Трябваше да скочиш толкова високо, че да няма място за съмнение. И когато всички отидоха на почивка – на Златни пясъци, на Спортпалас мен ме изпратиха на още едно състезание и така всъщност се роди първият световен рекорд за българската лека атлетика 20 дни след Олимпиадата", споделя Благоева.

На 24 септември 1972 г. в Загреб Йорданка Благоева поставя върхов резултат на планетата със 194 см. Това постижение и до ден днешен е сред най-добрите десет резултата в България в тази дисциплина. На следващата зима Йорданка Благоева печели европейската титла в зала в Ротердам със световен рекорд на закрито – 192 см. Следва още едно майчинство и завръщане за Олимпийските игри в Монреал. Там тя преодолява 191 см от втори опит, колкото имат и Розмари Акерман от Германската демократична република и Сара Симеони от Италия. Това й носи бронзово отличие, след като не успява на 193 см.

„Не очаквах, че ще успея да взема медал. Аз не знаех, че ако скоча от втори опит 1,93 ставам първа. След това като разбрах, че ако се бях напънала на 1,93, ставам олимпийска шампионка“, спомни си Благоева.

Олимпийското й приключение завършва в Москва през 1980 г. След края на кариерата си Йорданка Благоева остава уважавано име в спортната общност, основава в България Съюза по аеробика и дълги години е член на Изпълкома на Българския олимпийски комитет.