Дебатите за Съвета за мир на Тръмп продължават – Николай Младенов вижда шанс за българска експертиза в Газа

Остават противоречията за Съвета за мир на Доналд Тръмп и то най-вече по отношение на устава на организацията. За да убеди европейските външни министри в правотата на плана на Тръмп, в Брюксел беше и върховният представител за Газа Николай Младенов.

Николай Младенов, върховен представител за Газа: "Когато коалицията от Съвета за мир тръгне напред с процеса на възстановяване на Газа, в крайна сметка трябва да се види и как страните, които участват в тази инициатива, ще могат да допринесат и съответно какво могат да получат от участието си. Аз мисля, че тук има място не само за проекти за възстановяване в бъдеще на Газа, но има и място, където може да се използва българска експертиза. В момента в Ивицата Газа една от основните нужди е водата, електричество, разчистване на това, което е разрушено. Тук ние имаме експерти, имаме инженери и хора, които години наред са дали от живота си, за да градят подобни инициативи къде ли не в Близкия изток. Защо сега са не участваме и в тези процеси?"

Цялото интервю с Николай Младенов може да гледате в предаването "Светът и ние" във вторник.