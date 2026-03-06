БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пеевски ще сезира прокуратурата за твърдения на Теодора Георгиева

Снимка: Архив/БГНЕС
Лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски обяви, че ще сезира ad hoc прокурора, Софийска градска прокуратура и копие до Европейската прокуратура за лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив "сигнал" от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

По негови думи за пръв път преди една година е подал сигнал, но не е получил отговор от прокуратурата.

„Независимо от това, всеки опит за набеждаване, клевети и омаскаряване, използвани от тази компрометирана фигура, която злепостави България в Европа, трябва да бъде пресрещнат с истината, цялата истина и нищо друго, освен истината“, посочи още Пеевски.

„Истината за нейните връзки с мрежата на Сорос и прокопиевата клика. Истината за аферата й с Петьо Еврото. Истината за обвързаностите й със служебния правосъден министър Янкулов и служебния министър на МВР Дечев, които фабрикуват поредното активно мероприятие, целящо да осигури медиен и информационен чадър на замесените в злокобния случай “Петрохан” – ПП-ДБ и да им подготви служебна победа в най-нечестните избори, които се готвят да направят с “наше МВР”, изборни измами и заблуда на цялото българско общество“, се посочва още в съобщението.

#"ДПС - Ново начало" #Теодора Георгиева #делян пеевски

