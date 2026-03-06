Пеевски ще сезира прокуратурата за твърдения на Теодора Георгиева

Лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски обяви, че ще сезира ad hoc прокурора, Софийска градска прокуратура и копие до Европейската прокуратура за лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив "сигнал" от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

По негови думи за пръв път преди една година е подал сигнал, но не е получил отговор от прокуратурата.