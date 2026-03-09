Любомир Дацов: Липсата на бюджет се дължи на политически игри в парламента

Липсата на бюджет и потенциалните действия на министъра на финансите, както и темата как войната в Близкия изток ще се отрази на европейския туризъм коментира в студиото на "Денят започва" Любомир Дацов - член на Фискалния съвет. Финансовият експерт подчерта, че в момента е най-подходящото време за туризъм в залива, а това може да се повлияе негативно и на европейските държави.

Любомир Дацов - член на Фискалния съвет: "Според мен, тъй като никой не знае как ще се развият нещата, но очакването е, че в действителност американците и израелците, независимо как се оценява войната в залива, ще завършат бързо. Но ако някой се лъже, че другите аспекти ще бъдат решени бързо, то това няма да се случи. Вече се нарушиха не просто вериги на доставки, а редица процеси, борсови индекси, стоки, всичко това ще има свой ефект за седмици и месеци напред. Горе-долу, ако приключват в следващите две седмици, може би ще има ефекти в рамките на месец до месец и половина."

Дацов подчерта, че и в момента е най-подходящото време за туризъм в залива, което съсипва и туристическия сезон.

Любомир Дацов - член на Фискалния съвет: "В момента това е най-хубавото време за туризъм. Не напразно и Испания реагира по този начин на тези удари там, защото Испания също е туристическа държава. Ние също трябва да се безпокоим за нашия туризъм, Гърция, Италия и Испания като европейски държави. Макар че някой би казал, че може да спечелим от това нещо. Аз по-скоро се притеснявам и смятам, че има проблем. Поне за Кипър това е така."

В България има проблем и заради липсата на редовен бюджет, отбеляза финансовият експерт. За него това се дължи на политически игри в парламента.

Любомир Дацов - член на Фискалния съвет: "Просто и друг път сме го казали, така го обличат политиците в някаква форма, за да си решат някои проблеми. Извинявайте, но финансовият министър беше много сериозен като каза, ако не се приеме, ако не стане, ще имаме проблеми с плащанията."

Дацов коментира и желанието на политиците за увеличение на заплатите на държавните служители.

Любомир Дацов - член на Фискалния съвет: "Всъщност, тези обещания са за сметка на дълг. Те по никакъв начин не могат да бъдат осигурени от нормално увеличение на приходите. Макар, че трябва да кажем, че приходите за първите два месеца, и тук да похвалим Министерство на финансите, че върнаха старата практика - не да рапортуват в рамките на текущия месец данните за бюджета, което миналата година беше отменена. Всъщност, това е една стъпка за опит за показване на прозрачност, която трябва да бъде приветствана. Но така ли иначе данните, които ги имаме за втори месец, показват много добро изпълнение."

Дацов коментира и бъдещите действия на финансовия министър. За него те трябва да бъдат максимално обрани и по-малко да участва в различни политически инициативи.

Любомир Дацов - член на Фискалния съвет: "Няма печеливш ход, честно казвано. Каквото и да направиш, ще бъде защо е с шапка, защо е без шапка. Аз поне смятам, че в случая, колкото по-малко движение прави, толкова по-добре е за него и за публичните финанси. Тоест, колко по-консервативен и колко по-малко се опитва да разплаща, да участва в различни политически инициативи, толкова по-добре е за бюджета."

Той е на мнение, че няма причина да бъде сменен шефът на НАП, тъй като приходната агенция работи добре.

Вижте целия разговор във видеото