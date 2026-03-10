БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Гюров обсъди с Кириакос Мицотакис сигурността и мерките срещу поскъпването на горивата

Чете се за: 03:25 мин.
По света
премиерът гюров обсъди кириакос мицотакис сигурността мерките поскъпването горивата
Теми, свързани със сигурността и мерките срещу поскъпването на горивата във връзка със ситуацията в Близкия изток обсъди премиерът Андрей Гюров с министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис в Париж. Акцент в разговора бяха и предизвикателствата във връзка с евентуално влошаване на обстановката в региона. Двамата се обединиха около разбирането, че задълбочаването на двустранното и регионално сътрудничество е от ключово значение, за да могат двете държави да посрещнат подобни предизвикателства възможно най-подготвени.

В хода на разговора премиерът Гюров изрази висока оценка за бързия и положителен отговор от Гърция на молбата на България за помощ в сферата на въздушната отбрана, съгласно договореното между министрите на отбраната Атанас Запрянов и Никос Дендиас.

"Подкрепата Ви е пример за европейска и съседска солидарност в ключов момент. В Гърция виждаме много близък партньор с общи ценности, който е изправен пред сходни регионални предизвикателства. Това партньорство обхваща широк спектър от сфери – външни работи и регионална сигурност, енергетика и транспорт, цифрова свързаност и инфраструктура", заяви министър-председателят Андрей Гюров.

На двустранната среща премиерите на България и Гърция обсъдиха също и мерки за ограничаване на негативното въздействие от поскъпването на енергийните източници на световните пазари във връзка с конфликта в Близкия изток. Двамата подчертаха значението на координираните действия за стабилизиране на енергийните доставки и гарантиране на сигурността в региона.

В рамките на форума за ядрена енергетика в Париж служебният министър-председател Андрей Гюров разговаря и с хърватския си колега Андрей Пленкович. Двамата обсъдиха мерки срещу повишаването на цените на горивата с оглед ситуацията в Иран и затрудненията в корабоплаването през Ормузкия проток.

Снимки: Министерски съвет

Гюров и Пленкович обсъдиха заплахите за сигурността на Европа и необходимостта от укрепване на капацитета на отбранителните индустрии. Премиерът Гюров подчерта отличните двустранни отношения между България и Хърватия, които ще се задълбочат с подписването на Меморандум за сътрудничество в областта на отбраната.

Българският премиер изтъкна още, че в последните две години разходите на страната ни за отбрана достигат 2% от БВП и тази тенденция трябва да продължи. България е подготвила Национален план за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 г. и предстои той да бъде приет.

България се стреми към ускоряване на дигиталната трансформация във всички сектори и отключване на потенциала на нововъзникващите технологии, отбеляза още министър-председателят Андрей Гюров по време на разговора си с премиера Пленкович. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в области като дигиталната трансформация, зелените технологии и изкуствения интелект.

#премиерът Андрей Гюров #Париж

