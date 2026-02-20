Латвийски ТИР блокира панорамния път между прохода Шипка и паметника на Бузлуджа

Тежкотоварен камион с латвийска регистрация блокира панорамния път между прохода Шипка и паметника на Бузлуджа.

Тирът е навлязъл в участъка от южната страна на прохода, но не е продължил към Габрово, а свил към панорамния път, въпреки че той е официално затворен за движение през целия зимен сезон, като на входа е поставен съответният забранителен знак. Освен това, движението на товарни автомобили над 12 тона през прохода Шипка също е забранено.

Камионът е заседнал в заснежения участък и е блокирал изцяло трасето. На място е изпратена тежка техника на пътноподдържащата фирма, която прави опити да изтегли тира, но ситуацията е усложнена.