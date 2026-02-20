БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

КЕВР започва извънредна проверка на "ВиК-Шумен"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази

Причина е аварията на 15 февруари, която остави града без вода за няколко дни

шумен остава без вода неопределено време заради авария помпената станция
Слушай новината

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започна извънредна проверка на „ВиК - Шумен“ по заповед на председателя Пламен Младеновски във връзка с постъпили сигнали на граждани за влошено качество на предоставяната водоснабдителна услуга. Това съобщиха от регулатора.

Отводнена е помпената станция „1300“ в Шумен след авария, която спря водоподаването към града

Шумен остава без вода за неопределено време заради авария в помпената станция

Ще бъдат проучени причините за аварията от 15 февруари, която остави града без вода за няколко дни и ще бъде оценена оперативността и адекватността на предприетите от водното дружество мерки. Ще се проверява и изпълнението на задълженията за своевременно оповестяване, осигуряване на водоноски и други. „ВиК - Шумен“ следва да представи на КЕВР пълен анализ на създалата се ситуация и конкретни мерки за недопускане на подобни продължителни прекъсвания на водоподаването, посочват от регулатора.

Второ денонощие Шумен е без вода

Започна възстановяване на водоподаването в Шумен

От КЕВР информират още, че след приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад за резултатите от нея. При констатирани нарушения от страна на водното дружество Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки с цел гарантиране на непрекъсваеми и качествени услуги и защита на правата на потребителите.

В съобщението на КЕВР се отбелязва, че съгласно Общите условия на ВиК дружеството, нарушеното водоподаване накърнява правата на потребителите за качество на предоставяните водни услуги и е предпоставка за възникване на социални и здравни рискове.

Възстановено е електрозахранването във всички населени места в област Шумен, продължава възстановяването на водоснабдяването в града

#извънредна проверка #ВиК-Шумен #водоснабдяване #авария #КЕВР

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
3
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
4
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.
5
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над...
Предупредиха жителите на Елхово за опасно покачване на нивото на река Тунджа
6
Предупредиха жителите на Елхово за опасно покачване на нивото на...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Общество

Проверка заради починалото бебе в Окръжна болница разпореди здравният министър Михаил Околийски
Проверка заради починалото бебе в Окръжна болница разпореди здравният министър Михаил Околийски
Коментари в парламента след оставката на вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков Коментари в парламента след оставката на вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков
Чете се за: 02:17 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Започва вътрешна проверка по случая с починалото бебе в Окръжна болница в София Започва вътрешна проверка по случая с починалото бебе в Окръжна болница в София
Чете се за: 00:47 мин.
Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината, колкото и да сте подготвени Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината, колкото и да сте подготвени
Чете се за: 04:25 мин.

Водещи новини

АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
Чете се за: 06:20 мин.
Политика
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с искане за определяне на временно и.ф. на главен прокурор
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Проверка заради починалото бебе в Окръжна болница разпореди...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината,...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
КЕВР започва извънредна проверка на "ВиК-Шумен"
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Освобождават политическите затворници във Венецуела
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ