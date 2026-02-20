КЕВР започва извънредна проверка на "ВиК-Шумен"

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започна извънредна проверка на „ВиК - Шумен“ по заповед на председателя Пламен Младеновски във връзка с постъпили сигнали на граждани за влошено качество на предоставяната водоснабдителна услуга. Това съобщиха от регулатора.

Ще бъдат проучени причините за аварията от 15 февруари, която остави града без вода за няколко дни и ще бъде оценена оперативността и адекватността на предприетите от водното дружество мерки. Ще се проверява и изпълнението на задълженията за своевременно оповестяване, осигуряване на водоноски и други. „ВиК - Шумен“ следва да представи на КЕВР пълен анализ на създалата се ситуация и конкретни мерки за недопускане на подобни продължителни прекъсвания на водоподаването, посочват от регулатора.

От КЕВР информират още, че след приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад за резултатите от нея. При констатирани нарушения от страна на водното дружество Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки с цел гарантиране на непрекъсваеми и качествени услуги и защита на правата на потребителите.

В съобщението на КЕВР се отбелязва, че съгласно Общите условия на ВиК дружеството, нарушеното водоподаване накърнява правата на потребителите за качество на предоставяните водни услуги и е предпоставка за възникване на социални и здравни рискове.

