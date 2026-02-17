Започна възстановяване на водоподаването в Шумен, съобщиха преди минути от ВиК. Въведена е в експлоатация една от помпите, след като бе завършен монтажът на електродвигателя. Тя е въведена в експлоатация и е в нормален режим на работа.

Продължава монтажът на електромотора на втората помпа, която също ще бъде включена в процеса на водоподаване към града. Паралелно с отстраняването на аварията продължава снабдяването на града с вода от водоноски и от изворни чешми. В помощ на жителите на града се включиха и автомивки, които предоставят вода от собствените си водоизточници.

Образователните, социалните и здравните институции в Шумен са снабдени с вода, съобщиха от Община Шумен. Общинската администрация ще поиска от МРРБ и ВиК холдинга да осигурят средства за модернизация на помпената станция, която е от 80-те години на миналия век.