Възстановено е електрозахранването във всички населени места в област Шумен, продължава възстановяването на водоснабдяването в града

Всички населени места в община Шумен, в които имаше аварии по електропреносната мрежа, към момента са с възстановено електрозахранване. Водоснабдяването вече е възстановено в Индустриалната зона и в ниските части на града, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Очаква се водата да достигне до високите части на града и в кв. „Еверест“ по-късно тази вечер. Това стана ясно по време на заседание на Оперативната група към Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия в сградата на Община Шумен.

Организирана е обработка на основните пътни артерии със сол през нощта като превантивна мярка срещу заледяване при евентуално понижение на температурите, така че улиците да бъдат проходими за сутрешния трафик. По време на заседанието беше съобщено, че за последното денонощие в Шумен са паднали 23 литра на кв. м валежи. След днешния снеговалеж се очаква и интензивно снеготопене.

Осигурена е доставката на хранителни продукти за услугата „Топъл обяд“ за 19 февруари, така че храната да достигне до всички потребители, включително в малките населени места. На 20 февруари доставката ще бъде двойна, за да се компенсират хората, до които днес услугата не е достигнала.

Днес са извършени и доставки на вода до социални, здравни и образователни институции съгласно постъпилите заявки, включително допълнителни количества за Дома за стари хора, МБАЛ – Шумен и Комплексния онкологичен център – Шумен.

19 февруари ще бъде учебен ден за всички образователни институции в общината, включително за детските градини в малките населени места, в които днес занятия не се провеждаха заради спиране на електрозахранването и усложнената метеорологична обстановка.